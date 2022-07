She-Hulk: tudo o que sabemos até agora sobre a série do Disney+

A nova série da Disney com a Marvel, She-Hulk, chega ao streaming em agosto e segue a nova onda do estúdio de produções com protagonismo feminino. Depois de Ms. Marvel, Gavião Arqueiro e WandaVision, a aposta é em uma comédia mais adulta sobre o universo das mulheres com superpoderes.

Leia também: Entrevista exclusiva com Ms. Marvel: Iman Vellani revela segredos de bastidores

Quem é She-Hulk?

Criada em 1980 por Stan Lee e John Buscema, a She-Hulk é uma outra versão do Hulk, que atende por Jennifer Walters. Ela é uma advogada completamente devota ao trabalho até que sofre um atentado e recebe uma transfusão de sangue emergencial do seu primo, Bruce Banner (também conhecido como O Incrível Hulk). Com a exposição, ela ganha os mesmo poderes de Banner, se tornando uma versão feminina do Hulk.

Ligações com o Universo Cinematográfico Marvel (MCU)

Na San Diego Comic-Con, em 2022, que aconteceu no último final de semana, o Demolidor fez uma aparição no novo trailer de She-Hulk, confirmando que Charlie Cox retornará ao seu antigo papel na Netflix em She-Hulk antes de embarcar no reboot da série com o selo da Disney.

A série vai falar do quê?

She-Hulk deve fugir um pouco do que a Marvel vinha apresentando em suas outras produções. Assumindo que é uma comédia, a série acompanhará Walter, uma mulher de 30 pouco anos, tentando ser levada a sério em seu emprego enquanto precisa lidar com sua nova personalidade de super-heroína.

Como se não fosse o bastante, Jennifer Walter ainda tenta equilibrar tudo isso com sua vida amorosa, que também não tem sido lá muito fácil. Nos quadrinhos, She-Hulk teve romances com Thor, Hércules e outros heróis.

Continua após a publicidade

Em entrevista ao Total Film [via GamesRadar], a showrunner da série, Jessica Gao, contou que uma das inspirações para She-Hulk foi a série Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge. “Conversamos muito sobre Fleabag, irreverência e o senso de humor”, disse Gao, que também citou influências de Ally McBeal: Minha Vida de Solteira, série de sucesso sobre advocacia dos anos 1990.

No trailer mais recente, vemos essas referências quando a personagem de Tatiana Maslany quebra a quarta parede ao falar sobre aplicativos de relacionamento.

A heroína tem uma relação com os leitores desde que foi criada, nos anos 1980, reclamando de sua vida e do fato de ser um produto da cultura pop. Essa forma de narrativa, que ficou tão popular em Fleabag, está presente também em Deadpool e outras produções, como House of Cards.

Confira abaixo o trailer de She-Hulk:

E o elenco?

Tatiana Maslany, que ficou mundialmente famosa por Orphan Black, assume a identidade de Jennifer Walters. Após interpretar diversos clones, chegou a vez dela de ficar verde. Mark Ruffalo retorna como o cientista Bruce Banner. Outros rostos conhecidos do Universo Cinematográfico Marvel ficam a cargo de Benedict Wong como o Wong, que nos foi apresentado no primeiro filme do Doutor Estranho. Quem também está de volta é Tim Roth como Emil Blonsky/Abominável, depois de uma pequena participação em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Falando de vilões, teremos Jameela Jamil, de The Good Place, como Titania, a rival de Jennifer Walter. Outros nomes no elenco são Ginger Gonzaga (Space Force), Renee Elise Goldsberry (Hamilton), Anais Almonte (Gotham) e Josh Segarra (AJ and the Queen).

Quando She-Hulk chega ao Disney+?

A comédia, com nove episódios, vai estrear no Disney+ em17 de agosto. A série se junta Cavaleiro da Lua e Ms. Marvel, entre os títulos feitos para o streaming da Marvel Studios em 2022.