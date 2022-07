Nova versão de ‘Pretty Litlle Liars’ flerta com franquias slasher

A nova versão de Pretty Little Liars chegou ao streaming da HBO Max e já está dando o que falar! Baseada nos livros da escritora norte-americana Sara Shepard, a original teve sete temporadas e fez muito sucesso de 2010 até 2017. Na trama, um grupo de adolescentes é ameaçado por uma personagem chamada de “A”, na cidade de Rosewood.

Essa narrativa ganhou uma nova versão em Pretty Little Liars: Um Novo Pecado que chegou na quinta-feira (28). A produção, que promete conquistar quem já era fã da franquia, no entanto, deve seguir um caminho mais assustador. Com o retorno dos slashers, subgênero do terror, a série tem inspirações em Halloween e O Massacre da Serra Elétrica.

Qual a ligação com Pretty Little Liars original?

Para quem queria ver mais do grupo de amigas, uma má notícia: a série não é uma continuação da original. Tanto que não é nem preciso ver a primeira versão para acompanhar a nova. É uma trama diferente com semelhanças na anterior, basicamente um remake.

Agora, a história é situada na cidade de Millwood, onde conhecemos outras jovens que estão sendo perseguidas por um assassino que deseja vingança pelos erros que os pais delas cometeram há 20 anos.

Com um toque atual, a produção tem questões sobre saúde mental, redes sociais e sexualidade. O fio condutor de é a amizade das protagonistas. Bailee Madison é Imogen, Maia Reficco dá vida à Noa, Chandler Kinney é a Tabby, Zaria como Faran e Malia Pyles interpreta a Minnie.

Veja abaixo o trailer:

O criador é responsável também por Riverdale e O Mundo Sombrio de Sabrina

Pretty Little Liars: Um Novo Pecado foi criada e produzida por Roberto Aguirre-Sacasa, roteirista e escritor de quadrinhos nicaraguense-americano, conhecido por ter trabalhado na Marvel Comics e nas séries de televisão Glee, Riverdale e O Mundo Sombrio de Sabrina.

Quantos capítulos a série tem e onde eu posso assistir?

A série contará com dez episódios, e todos ficarão disponíveis no HBO Max. Na última quinta-feira foram lançados os três primeiros capítulos, que serão seguidos por dois novos, nos dias 4 e 11 de agosto. Ou seja, já dá para maratonar.