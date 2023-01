Oscar 2023: conheça as produções indicadas a ‘Melhor Filme’

Os indicados ao Oscar de Melhor Filme neste ano não foram lá tão surpreendentes, visto que produções como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans e Os Banshees de Isherin já vinham sendo reconhecidas em cerimônias de prestígio como o Critic’s Choice Awards, BAFTA e Globo de Ouro”. Contudo, isso não significa que estas obras não sejam boas. Muito pelo contrário: vale a pena reservar um tempinho para conhecer mais sobre essas produções e, quem sabe, dar um pulinho para conferir nos cinemas ou streaming.

Por isso, explicamos a história e demos algumas curiosidades sobre todos os longas indicados a Melhor Filme no Oscar 2023. Assim, ninguém fica perdido, né? Veja a seguir:

Nada de Novo no Front

A indicação de Nada de Novo no Front foi uma das mais inusitadas do Oscar 2023. Isso porque, diferente de produções como Till, que foram injustamente esnobadas, o longa dirigido por Edward Berger não fez muito barulho nesta temporada de premiações, e mesmo assim, conquistou um espaço na maior categoria da noite.

A trama é ambientada durante a Primeira Guerra Mundial, acompanhando os horrores vivenciados por um jovem soldado alemão que está na linha de frente do combate. Vale lembrar que a obra, baseada em fatos, é uma adaptação do livro homônimo de Erich Maria Remarque, onde o ex-soldado descreve as experiências traumáticas vivenciadas no campo de batalha.

Onde assistir: Netflix

Avatar: O Caminho da Água

Apesar de James Cameron ter ficado de fora dos indicados a Melhor Direção, a sequência de Avatar conquistou um lugar entre os nomeados a Melhor Filme. Desde que foi lançada, a produção vem quebrando recordes de audiência, se tornando a quinta maior bilheteria de todos os tempos nesta última semana.

No novo capítulo da franquia, Jake Sully e sua família precisam fugir de Pandora após serem confrontados com uma ameaça do passado. Mas, apesar da história cativante, o grande destaque do filme é o visual. Mesmo sendo ambientado debaixo d’água em grande parte do tempo, Cameron descartou o CGI e tomou o caminho mais difícil: mergulhar em efeitos práticos.

Para isso, ele construiu um enorme tanque d’água com mais de trinta metros de profundidade, capaz de produzir ondas de até três metros. Foi nesta enorme engenhoca que o elenco passou a maior parte de seu tempo durante as gravações. Avatar 2 é definitivamente um novo marco visual para a sétima arte.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Os Banshees de Inisherin

Nesta produção indicada a nada menos que nove estatuetas, Colin Farrell (Batman) e Brendan Gleeson (O Guarda) vivem dois amigos que, abruptamente, decidem se afastar, trazendo consequências sérias para todos à sua volta. O filme tem direção de Martin McDonagh, cineasta por trás do aclamado Três Anúncios Para um Crime, responsável por proporcionar o primeiro Oscar de atuação de Frances McDormand.

Onde assistir: estreia em 2 de fevereiro nos cinemas

Elvis

As cinebiografias musicais estão com tudo nos últimos anos: após Bohemian Rhapsody, do Queen, e Rocketman, de Elton John, ganharem destaque na premiação, chegou a vez de Elvis, dirigido por Baz Luhrmann (Moulin Rouge) brilhar. Por mais que a vitória do longa na categoria seja improvável, Austin Butler, que interpreta o icônico cantor na obra, deve abocanhar a estatueta de Melhor Ator.

Com um ritmo eletrizante (o roteiro aborda décadas de carreira de Presley em menos de três horas), o longa merece a sua atenção pelo estilo de direção extravagante de Luhrmann.

Continua após a publicidade

Onde assistir: HBO Max

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Quando foi lançado no ano passado, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo gerou uma enorme repercussão boca a boca. Enquanto alguns espectadores saíram confusos das salas de cinema, outros ficaram obcecados pela forma com que os cineastas Dan Kwan e Daniel Scheinert conduziram esta narrativa maluca sobre o multiverso. Gostando ou não, o fato é que a produção chamou tanto a atenção dos votantes da Academia, que o filme se tornou o recordista de nomeações desta edição (11 no total).

Onde assistir: Amazon Video, iTunes ou Google Play (Aluguel)

Os Fabelmans

É impossível não sair dos cinemas com a sensação de quentinho no coração após assistir Os Fabelmans, novo filme de Steven Spielberg que funciona quase como uma autobiografia do cineasta. Ao invés de criar uma experiência pedante que enaltece a sua genialidade, o diretor aborda alguns dos acontecimentos mais íntimos de sua vida, fazendo o público enxergar, de forma delicada, o ser humano por trás de algumas das obras mais celebradas da sétima arte.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Tár

Tár narra a ascensão e queda de Lydia Tár, considerada uma das maiores compositoras da história da música clássica ocidental. É quase certo que Cate Blanchett conquiste o seu segundo Oscar pela atuação no filme, que vem recebendo elogios de alguns dos maiores nomes do cinema, como Martin Scorsese. Agora, uma curiosidade: Todd Field, diretor do longa, interpreta Nick Nightingale em De Olhos Bem Fechados, a última obra de Stanley Kubrick.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick é inegavelmente superior ao primeiro volume da franquia, lançado em 1986. Desta vez, Tom Cruise interpreta o Capitão Pete Maverick Mitchell, que retorna à aeronáutica a fim de preparar um grupo de pilotos de elite em uma missão extremamente mortal. Mas para além dos efeitos visuais e sequências de tirar o fôlego, o que realmente chama a atenção neste projeto é o quão emocional e vulnerável ele consegue ser em meio a tanta testosterona. A melhor forma de definir o projeto de Joseph Kosinski é: ação com sentimento.

Onde assistir: Paramount+

Triângulo da Tristeza

Outra grande surpresa entre os indicados na categoria foi Triângulo da Tristeza, produção dinamarquesa sobre um cruzeiro de luxo que afunda, deixando alguns de seus sobreviventes milionários presos numa ilha. A obra também foi nomeada a Melhor Roteiro Original e Melhor Direção (Ruben Östlun).

Onde assistir: 16 de fevereiro nos cinemas

Entre Mulheres

Por último, mas não menos importante: Entre Mulheres, baseado na obra homônima de Miriam Toews, gira em torno de um grupo de mulheres que precisa optar por confrontar os assediadores de seu vilarejo ou fugir para outro local, abandonando suas casas e conforto.

Onde assistir: estreia em 3 de março nos cinemas

Relacionadas Cultura Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2023