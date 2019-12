Falta pouco tempo para a chegada de 2020, mas já podemos antecipar que o ano será repleto de ação no mundo das séries de TV. Dentre os destaques, estão as que falam do universo dos zumbis, produções da Marvel e de Stephen King.

O IMDb, Internet Movie Database, é uma base de dados online de informação sobre música, cinema, filmes, programas e comerciais para a televisão. E, para a nossa alegria, eles separaram uma lista com o que tem de melhor programado para estrear no próximo ano.

Confira as 10 séries mais aguardadas de 2020:

10. “Katy Keene”

Com estreia prevista para 6 de fevereiro, Katy Keene, é uma série que conta a jornada de quatro jovens artistas em busca de seus sonhos na cidade de Nova York. Enquanto alguns desejam chegar na Broadway, na passarela e nos estúdios de gravação, Katy se esforça para construir uma carreira no mundo da moda. O elenco conta com nomes como Lucy Hale, Ashleigh Murray, Jonny Beauchamp.

9. “Hunters”

Produzida pela Amazon Prime Video, “Hunters” traz Al Pacino interpretando o personagem principal e tem produção de Jordan Peele, vencedor do Oscar por “Corra”. A série conta a historia de Jonah Heidelbaum (Logan Lerman) que sai em busca do culpado por ter invadido o apartamento de sua avó. Mas, no meio do caminho, ele encontra uma misteriosa organização dedicada a eliminar os nazistas que vivem infiltrados na população dos Estados Unidos. O roteiro é baseado em fatos reais e ainda não há a confirmação da data de lançamento.

8. “Stargirl”

Criada e produzida por Geoff Johns, “Stargirl” acompanha a vida da personagem Courtney Whitmore (Brec Bassinger), uma estudante que é forçada a se mudar de Los Angeles para Blue Valley, em Nebraska, depois de sua mãe se casar novamente. Mas ela não esperava que seu padrasto Pat Dugan (Luke Wilson) fosse o braço direito do antigo Starman. Em um determinado momento ela encontra o bastão mágico que era usado pelo super-herói e decide assumir a identidade de Stargirl e convencer Pat a voltar a ação como seu ajudante.

7. “The Outsider”

Baseada na obra de Stephen King, “The Outsider” retrata a vida de Terry Maitland (Jason Bateman), um professor de inglês e pai de duas filhas que é acusado de ter matado um menino de onze anos. Apesar de o caso parecer resolvido, a investigação se transforma em uma montanha russa cheia de suspense e tensão. Com lançamento previsto para o dia 12 de janeiro, a série traz no elenco nomes como Ben Mendelsohn, Cynthia Erivo e Bill Camp. Vai ao ar na Netflix.

6. “The Stand”

Também baseada no livro de Stephen King, “The Stand” é ambientada em um cenário pós-apocalíptico, onde a Terra foi destruída por um vírus letal. Os poucos sobreviventes se dividiram em duas facções: uma democrática, liderada pela Mãe Abigail (Whoopi Goldbergb), e outra mantida pela brutalidade de Randall Flagg (Alexander Skarsgard).

5. “Snowpiercer”

Estreia em breve na Netflix “Snowpiercer”, um série que conta a história de um grupo de pesquisadores que criam um experimento capaz de pôr fim à ameaça do aquecimento global. Porém, os planos não saem como o planejado e quase toda a vida na Terra é eliminada, transformando-se em um deserto de gelo. Os únicos sobreviventes vagam pelo planeta a bordo de um trem que dá o nome à série, mas nem todos estão conformados com a situação.

4. “The Walking Dead: World Beyond”

Com estreia prevista para a primeira metade de 2020, “The Walking Dead: World Beyond” acompanhará a primeira geração a crescer após o apocalipse zumbi. Com 10 episódios, a série será centrada em duas protagonistas femininas.

3. “The New Pope”

Derivada da série “The Young Pope”, “The New Pope” traz Jude Law, novamente, no papel de Lenny Belardo, que se torna o primeiro papa norte-americano da história a assumir o nome de Pio 13. Depois que seu personagem entra em coma, o sofisticado John Brannox (John Malkovich) é eleito para o trono papal, adotando o nome de João Paulo 3º.

2. “The Falcon and The Winter Soldier”

Produzida pela Marvel Studios e criada para o Disney+, The Falcon and the Winter Soldier conta com Anthony Mackie no papel de Sam Wilson/Falcão e Sebastian Stan interpretando Bucky Barnes/Soldado Invernal. Com seis episódios, a série está programada para ser lançada no final de 2020.

1. “Star Trek: Picard”

Prevista para 23 de janeiro, “Star Trek: Picard” retrata a vida e história do capitão Jean-Luc Picard (Patrick Stewart). A trama irá acontecer no universo após os acontecimentos de Jornada nas Estrelas: A Nova Geração.

Leia também: Filme recordista de indicações ao Globo de Ouro pode ser visto na Netflix

+ Carla Diaz fala sobre pressão emocional em viver Suzane Von Richthofen

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente