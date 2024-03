Oscar 2024: vestidos em cor-de-rosa são destaque do tapete vermelho

Apesar de Margot Robbie, estrela de Barbie, ter deixado de lado o rosa e ter optado por um all black no tapete vermelho do Oscar 2024, muitas outras famosas apostaram nessa cor para seus looks.

Em diferentes tons, o cor-de-rosa foi destaque no tapete da premiação, que elege os melhores filmes na noite deste domingo, 10 de março. Ariana Grande, Molly Sims, America Ferrera, Zendaya e Leah Lewis foram algumas das estrelas que apareceram usando a cor no famoso tapete vermelho.

As famosas que usaram rosa no tapete vermelho do Oscar 2024

Ariana Grande

O rosa foi uma das cores de destaque da noite. A cantora Ariana Grande foi uma das que apostou na cor em um tom claro. num vestido customizado e cheio de volumes, assinado por Giambattista Valli.

America Ferrera

Em clima de Barbie, a atriz America Ferrera optou por um vestido pink com muito brilho, assinado pela Versace. Ela concorre ao prêmio de Melhor atriz coadjuvante.

Zendaya

Zendaya, estrela de Duna, esteve presente no tapete com um look que entregou personalidade e estampa. A peça em rosa queimado traz efeitos brilhosos e é assinado por Armani Privé – as joias são da Bulgari.

Leah Lewis

A atriz e cantora norte-americana Leah Lewis optou por um vestido rosa assinado pela Lever Couture. O modelo é cheio de leveza no comprimento, criando um lindo efeito esvoaçante. O styling é de Ana Tanaka.

Molly Sims

Num look exuberante com um generoso decote, a atriz e modelo Molly Sims apostou num tom claro de rosa. O modelo é do estilista libanês Georges Chakra e já foi visto nas passarelas anteriormente.

Keltie Knight

A apresentadora canadense Keltie Knight optou por um intenso tom de rosa, num modelo cheio de volume e arrematado por um laço. O vestido é assinado por Celia Krithatioti.

Amelia Dimoldenberg

Já num modelo mais delicado e minimalista, a comediante e apresentadora inglesa Amelia Dimoldenberg exibiu um modelo da Gucci.