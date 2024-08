Eliana fala sobre o momento em que se sentiu pronta para deixar o SBT

Se há alguém que já passou por inúmeras transformações na mídia, este alguém é Eliana. Acostumada a estar à frente das câmeras desde os 18 anos, quando estreou como apresentadora no programa Festolândia, a estrela nunca fez questão de permanecer em uma zona de conforto.

Muito pelo contrário: ao longo de mais de três décadas de carreira, Eliana se aventurou como cantora, lançando o bem-sucedido “Os Dedinhos”, em 1997, protagonizou e produziu o filme “Eliana em O Segredo dos Golfinhos”, se tornou embaixadora do Teleton e, de quebra, comandou “Eliana”, um dos programas de auditório mais populares deste século, durante quinze anos, no SBT.

E quando parecia que não havia mais nada que a estrela poderia fazer para se reinventar, fomos surpreendidos com a notícia de que, aos 51 anos, ela estava oficialmente migrando para uma nova emissora — a tão cobiçada Rede Globo.

Em sua casa nova, a apresentadora apresentará não um, mas três programas: “The Masked Singer”, “Vem que tem na Globo” e o emblemático “Saia Justa”.

Claro que, de acordo com a própria comunicadora, a mudança veio com “algumas inseguranças”. Todavia, a oportunidade de usar todo o seu talento para alcançar novas alturas jamais poderia ser desperdiçada.

Em entrevista exclusiva à CLAUDIA, um dos nomes mais icônicos da televisão comenta sobre a sua nova fase, desejo por reinvenção e mais. Confira:

A decisão de Eliana de ir para a Globo

CLAUDIA: Você permaneceu 15 anos no SBT, e, portanto, imagino que mudar de emissora não tenha sido uma decisão tão fácil. Como foi esse processo?

Eliana: A oportunidade de uma mudança profissional, aos 51 anos, foi recebida com muita alegria. E, é claro, com algumas inseguranças. Mas a decisão foi muito refletida, pensada e consciente. É assim que tenho trilhado todos os caminhos da minha carreira. Estou segura e feliz com os lugares que, com 33 anos de carreira, sigo conquistando.

CLAUDIA: Em que momento você se sentiu verdadeiramente confiante sobre a mudança para a Globo? O que mais lhe motivou?

Eliana: Durante a minha trajetória, o público acompanhou diversas mudanças e transições que fiz profissionalmente. O início como apresentadora, a carreira como cantora, a transição dos trabalhos infantis para a audiência familiar… O telespectador esteve comigo em todos esses momentos. E eu sou dessas mesmo, gosto de me desafiar. A decisão veio dessa inquietação por novas vivências profissionais.

CLAUDIA: Até onde sabemos, você comandará três atrações: Masked Singer, Saia Justa e Vem que Tem na Globo. Quais aspectos destes programas fazem os seus olhos brilharem?

Eliana: Me empolgou muito a possibilidade de mostrar outras facetas minhas, que talvez o público ainda não conheça. Por exemplo, o ‘Saia’ é um formato que permite que eu me aprofunde em temas importantes e necessários, que sempre fizeram parte do meu universo, mas que no sofá podem ser debatidos mais a fundo. Isso é maravilhoso! O Masked também: o programa marcará o meu retorno aos domingos, mas dessa vez em uma competição musical, super divertida… E diferente de tudo que já fiz.

O desafio de apresentar o ‘Saia Justa’

CLAUDIA: Sobre o Saia Justa especificamente: o programa já teve diversas abordagens, de acordo com cada âncora e apresentadora. O que você pretende trazer de novo para a energia e dinâmica do Saia Justa?

Eliana: Pretendo ser uma mediadora acolhedora a tudo que é novo. Acho lindíssimo esse legado que Mônica Waldvogel e Astrid Fontenelle, duas jornalistas maravilhosas, deixaram no ‘Saia Justa’. Eu com certeza abraçarei isso na minha atuação como âncora, trazendo também minha expertise de 33 anos como comunicadora no entretenimento.

CLAUDIA: Qual é o aspecto mais desafiador sobre estar à frente do Saia Justa? (Levando em consideração os seus debates e reflexões muitas vezes polêmicas).

Eliana: Acho que o maior desafio do ‘Saia’ é essa missão da gente tratar de temas que são profundos, importantes e necessários, mas de maneira leve. O programa vai ao ar toda quarta-feira, às 22h30, naquele momentinho do meio da semana em que a gente quer um acolhimento, sabe? Nossa intenção é entregar essa leveza.

CLAUDIA: Você já se sentiu desencorajada a expressar as suas verdadeiras opiniões na mídia? Se sim, o que fez isso mudar?

Eliana: Me sinto sortuda, pois minha audiência – tanto na televisão quanto nas redes sociais – sempre foi muito acolhedora comigo. Sempre pude abrir meu coração sobre diversos temas, com a sensibilidade que cada um pede.

CLAUDIA: Além da mudança para a Globo, qual você diria que foi a maior reinvenção que você já precisou abraçar em sua vida? Por quê?

Eliana: Me reinventei totalmente após me tornar mãe. Pelos desafios que a maternidade apresenta e também pelas mudanças de perspectiva que esse momento nos causa.

