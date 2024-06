Angélica revela detalhes de grupo no Whatsapp com Eliana e Xuxa; confira

Durante participação no programa Bar do Gogó, do Multishow, a apresentadora Angélica abriu detalhes sobre o seu grupo no Whatsapp com Xuxa e Eliana (que, recentemente, se tornou a mais nova contratada da emissora Globo). Segundo a esposa de Luciano Huck, a mãe de Sasha é a participante mais ativa no grupo.

“A Xuxa esteve aqui e falou que tem um grupo de Whatsapp e você está nele. Ela falou que quem mais fala sacanagem é você”, brincou Luciano durante o programa. “Ela mentiu. Amor, amor, ela é a que mais fala. Fala loucuras e fala sem parar, gente. Eu falo: ‘Chega, a gente não quer nem ouvir mais, chega’. E ela continua falando”, respondeu Angélica.

Ainda de acordo com a loira, as três falam sobre assuntos que não poderiam ser divulgados. “Babado esse grupo! Se alguém um dia pegar um celular desse… Gente”.

Sobre Eliana, a apresentadora não entrou em grandes detalhes, afirmando apenas que a amiga “não fala nada”.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.