Raio-x dos cabelos da apresentadora Eliana

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A apresentadora mais querida da televisão brasileira, Eliana, parou o Brasil com a sua mudança à Globo. Para comemorar a nova fase, ela repaginou os cabelos, mantendo os fios longos na tonalidade loiro dourada. E eu trouxe alguns cortes, penteados e muitas dicas para você se inspirar nas madeixas da apresentadora.

Rabo de cavalo alto de Eliana

Um dos penteados mais clássicos e que nunca sai de cena é o rabo de cavalo. Mas, aqui, Eliana deixou o look mais descontraído: meia franja falsa.

Explico: uma mecha frontal foi puxada para a lateral, cobrindo parte da testa, e presa no rabo de cavalo. Isso formou uma “franjinha falsa”. Diferente, né?

Loiro brilhante – e muito bem cuidado

Eliana usa os cabelos compridos com maestria. Para um loiro bonito, ele precisa ser bem cuidado, uma vez que pode sofrer com o afinamento do comprimento e pontas, desbotamento, falta de brilho, porosidade, pontas duplas…Um cronograma capilar com hidratação, máscaras e manutenção no salão a cada 15 dias são indispensáveis para manter o visual impecável, como o da apresentadora.

Eliana com ondas poderosas

Fazer ondas para mudar o visual é uma tática usada por Eliana. Sem contar que esse tipo de penteado ainda traz movimento e destaca o loiro.

Para reproduzir o look, utilize um CC Cream com proteção térmica nos fios molhados, seque bem com o secador, e separe uma mecha. Enrole-a (pontas e comprimento) no babyliss. Espere 15 segundos e solte. Repita em todo o cabelo.

Quanto mais largo o babyliss, mais largas são as ondas. Para a finalização, espalhe um óleo reparador nas mãos e, com delicadeza, aplique nos cachos e solte-os.

Loiro com raiz escura

Eliana já aderiu ao estilo em que a raiz fica marcada por sua cor natural. É uma boa opção para quem deseja passar um ar mais despojado ou por quem não quer fazer manutenções frequentes no loiro. Mesmo assim, não dispensa bons produtos de finalização, como spray de brilho, reparador de pontas e um CC Cream com proteção térmica e solar.

Eliana com corte bob

O curtinho também já deu as caras em sua carreira. O look com as pontas desfiadas conferiu modernidade e leveza. Vale lembrar: o corte pode ser utilizado por todas as texturas, bastam algumas adaptações para disfarçar, por exemplo, um rosto redondo, o queixo mais proeminente…Converse com o seu cabeleireiro.

Nova fase dos cabelos de Eliana

O corte em degradê e o loiro dourado criam um efeito luminoso e marcam a nova fase da apresentadora, apontando, mais uma vez, que mulheres com mais de 50 anos – a apresentadora tem 51 – podem ter cabelos longos.

Lembrando que é preciso ter um corte que combine com o seu estilo, uma coloração que valorize o seu look, e muito, mas muito cuidado com as madeixas, realizando tratamentos tanto no salão quanto em casa – e ensino no vídeo, a seguir: