Confira o primeiro trailer da sequência de “Duna”

Estamos ansiosos pela sequência de Duna? Claro que sim, principalmente por conta das novas adesões do elenco. Nesta quarta-feira (3), o filme ganhou seu primeiro trailer e o destaque é todo dela, da Florence Pugh, que vive a Princesa Irulan. Outro personagem que despertava a curiosidade na adaptação é Feyd-Rautha, vivido por Austin Butler.

A continuação de Duna vai acompanhar a trajetória de Paul (Timothée Chalamet) e Lady Jessica (Rebecca Ferguson) convivendo com os Fremen, povo que habita o deserto infinito de Arrakis. Paul vai evoluindo seus poderes e segue o mito de que será o grande salvador do povo, o tal do Kwisatz Haderach prometido pelas Bene Gesserit – as mulheres poderosíssimas que mandam em tudo no universo criado pelo escritor Frank Herbert.

Importante dizer que teremos mais Zendaya em Duna: Parte 2, a falta dela foi uma das reclamações sobre o primeiro filme. Vale lembrar que Lady Jessica está grávida do falecido Duque Leto Atreides (Oscar Isaac) e sua filha será bem importante no seguimento da história, assim como o envolvimento de Paul com a Princesa Irulan, filha mais velha do Imperador Padixá Shaddam Corrino IV (Christopher Walken).

Sem mais delongas, confira abaixo o trailer:

“Duna: Parte 2” tem também no elenco Dave Bautista, Javier Bardem, Josh Brolin, Léa Seydoux e Tim Blake Nelson. A sequência tem direção de Denis Villeneuve, que comandou o primeiro filme, e estreia prevista para 3 de novembro de 2023 no cinemas.