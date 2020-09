Duas plataformas de streaming gratuitas chegam ao Brasil neste ano

O mercado de streaming está bastante agitado no país! Depois da chegada da Disney+ no Brasil, outras duas plataformas pretendem preencher o nosso tempo livre – e de forma gratuita! Trata-se do VIX Cine e TV, que foi lançado neste mês de agosto, e da Pluto TV, que deve estrear em dezembro.

Ambas as plataformas são alternativas acessíveis aos streamings como Netflix e Amazon Prime Video, já que funcionam de forma gratuita. O VIX Cine e TV, por exemplo, não exige a criação de contas para acessar seu conteúdo. Basta baixar o aplicativo (Android e iOS), também disponível na Web, e preparar a pipoca!

O catálogo ainda é curto, apesar de apresentar uma variedade de gêneros, como filmes, séries, apresentações musicais, além de produções originais sobre culinária e tutoriais de maquiagem.

Entre as opções que CLAUDIA indica, estão o filme nacional Estamos Juntos, estrelado por Cauã Reymond e Leandra Leal; a minissérie britânica Grace Point e a série documental Royals, que traz informações e curiosidades sobre a Família Real. Entre as apresentações musicais, estão os shows artistas como Adele, Coldplay e Katy Perry.

A segunda novidade é a Pluto TV. Na última quarta-feira (19), a ViacomCBS anunciou a possível data de estreia do streaming no Brasil, que trará conteúdo de 24 canais e filmes sob demanda.

O conteúdo, assim como outras plataformas de streaming, poderá ser acessado via smartphones, web e smart TVs. Na América Latina, onde ocorreu seu lançamento, no início deste ano, o serviço atraiu milhões de telespectadores. Atualmente, a Pluto TV já está disponível em 22 países, alcançando 33 milhões de usuários mensais.

A programação conta com uma variedade de conteúdo dos mais diversos gêneros, como Pluto TV Cine Comédia, Pluto TV Cine Drama, Pluto TV Cine Terror, Pluto TV Séries, Pluto TV Retrô, MTV Pluto TV, Pluto TV Investiga, Pluto TV Natureza, além de canais infantis como o Nick Jr. e Nick Clássico.

Entre os títulos que estarão no catálogo estão Babel, Anjos da Noite, O Casamento do Ano, Namorados Para Sempre, Obsessão, O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy, Expresso do Amanhã, Carga Explosiva 3 e os clássicos filmes da saga Star Trek, entre outros.

