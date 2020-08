Plataforma de streaming Disney+ já tem data para chegar ao Brasil

O suspense acabou! Conforme anúncio publicado nesta terça-feira (18), o Disney+ chegará ao Brasil (e aos demais países da América Latina) no dia 17 de novembro. A novidade foi divulgada por meio de um “vazamento acidental” na conta latina da marca no Twitter e um vídeo oficial.

[NO PUBLICAR]

Posteo anunciando el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica el 17 de noviembre. *Nota: usar hashtag #DisneyPlus — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 18, 2020 Continua após a publicidade

Com obras dos estúdios Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, o Disney+ vem para competir com a já consolidada Netflix e o Prime Video, da Amazon. Este último, aliás, deve retirar os conteúdos da Disney de seu catálogo quando a nova plataforma estrear. Ainda não se sabe qual será o custo de assinatura do serviço no Brasil. Nos Estados Unidos, o plano mensal custa 6,99 dólares e o anual, 69,99 dólares (hoje, isso seria equivalente a cerca de 38 reais por mês ou 382 reais anualmente).

“Sabemos que nosso público da América Latina está ansioso pela chegada do Disney+, o único serviço de streaming que oferecerá acesso exclusivo a todas as estreias dos conteúdos disponíveis de Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Além disso, todos os clássicos animados da Disney estarão juntos pela primeira vez em um único e exclusivo destino”, declarou Diego Lerner, presidente da Walt Disney Company Latin America em nota.

Continua após a publicidade

Além dos queridos clássicos A Branca de Neve, Cinderela e tantos outros, quem assinar o Disney+ terá ainda a chance de ver produções inéditas no Brasil, como é o caso da série The Mandalorian, spin-off de Star Wars. Em 2021, estão programados lançamentos como as séries Loki e WandaVision e o live-action de A Dama e o Vagabundo. A chegada dos títulos à plataforma acontecerá simultaneamente na América Latina e nos Estados Unidos.