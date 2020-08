Disney Channel tem sua primeira protagonista LGBT+

Pela primeira vez, uma animação do Disney Channel tem uma personagem principal assumidamente LGBT+. Luz Noceda, protagonista do desenho A Casa da Coruja, é bissexual, como confirmado pela criadora da série, Dana Terrace, que também é bi.

Inicialmente uma adolescente comum de 14 anos, Luz embarca em uma jornada para outro mundo para se tornar uma bruxa. Ao longo do show, ela demonstra sentir atração por personagens masculinos, mas nos episódios mais recentes, começa uma relação com Amity, que a princípio era sua rival.

Em seu Twitter, Terrace contou que desde o início era sua intenção incluir personagens queer na história, mas que parte da liderança do Channel era contra qualquer representação de relacionamentos gay ou bi no show. Mesmo assim, ela bateu o pé, insistindo até conseguir o que queria.

I'm bi! I want to write a bi character, dammit! Luckily my stubbornness paid off and now I am VERY supported by current Disney leadership. (Thank you @NashRiskin and team!) Not to mention the amazingness of this crew.

