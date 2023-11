4º temporada de Emily in Paris: Tudo o que já sabemos

Antes de mais nada: alerta spoilers! Pronto, agora, podemos falar sobre o que esperar da 4ª temporada de Emily em Paris, série da Netflix, que ainda não tem previsão de estreia, muito por conta da greve de Atores e Roteiristas de Hollywood, mas que já tem algumas novidades confirmadas!

As reviravoltas da 3ª temporada de Emily in Paris

O final da terceira temporada deixou todo mundo de boca aberta, com um ‘quê’ de novela mexicano ou dorama coreano. Ao longo da trama, Emily Cooper, o papel de Lily Collins, afasta seus sentimentos por Gabriel, personagem do ator Lucas Bravo, para dar uma chance a Alfie, vivido por Lucien Laviscount.

No final, Gabriel e Camille, interpretada pela atriz Camille Razat, Emily, Alfie e Mindy (Ashley Park) se juntam a eles no castelo dos pais de Camille, em Champagne, para uma extravagante festa de noivado.

No entanto, a festa vira um casamento improvisado, que desanda após Camille não dizer seus votos e comentar sobre o amor de Emily e Gabriel, na frente de todos os convidados.

Continua após a publicidade

Infelizmente, Alfie acompanha todo o espetáculo e abandona a cerimônia abruptamente. Então, quando parece que Emily e Gabriel finalmente terão a chance de ficar juntos sem problemas, uma nova reviravolta acontece: Camille está grávida!

O que esperar da 4ª temporada de Emily em Paris

Com todas as reviravoltas, diversas perguntas deverão ser respondidas na próxima temporada, que foi confirmada por Lily, que também é produtora da série.

“A última temporada terminou de forma dramática. E… surpresa! Não acaba aí. Muita coisa aconteceu e precisamos de respostas. Embora o coração de Emily sempre seja fiel à Paris, sua vida toma algumas reviravoltas inesperadas nesta temporada. Não se surpreenda se ela sair de férias para Roma”, disse Lily, em um vídeo de divulgação da nova temporada.

Continua após a publicidade

Em entrevista ao TV Guide, Darren Star, um dos criadores do show, disse: “A 4ª temporada será mais sobre como navegar em relacionamentos complicados; relações pessoais e relações de trabalho, e como elas entram em conflito umas com as outras. Emily ainda trabalhará com Alfie, Gabriel e Camille. Essas relações de trabalho são realmente repletas de conflitos emocionais.”

Data de estreia da 4ª temporada de Emily em Paris

Embora parte da 4ª temporada tenha sido filmada junto com a terceira, parece que ainda há muitas cenas para filmar. Recentemente, a Variety informou que a série será filmada durante cinco meses na França e na Itália, a partir de janeiro de 2024, de acordo com a comissão de cinema Mission Cinema. Portanto, é improvável que ela chegue antes do segundo semestre de 2024, ou primeiro de 2025.

Continua após a publicidade