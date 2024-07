Dia do Rock: 7 filmes e documentários que celebram o rock nacional

Dia Mundial do Rock, comemorado neste 13 de julho, confira 7 produções que celebram o rock nacional: No Brasil, o rock não ficou restrito à música: vários filmes ou documentários sobre cantores e bandas brasileiras foram produzidos ao longo das décadas, e até personagens de letras de música ganharam as telas. No, confira 7 produções que celebram o rock nacional:

1) Aumenta que é Rock n’Roll (2024)

Aumenta que é Rock n’ Roll“, Em ““, Johnny Massaro e George Sauma vivem Luiz Antônio e Samuca, responsáveis por, em 1982, desafiarem os padrões e criarem no Rio de Janeiro a rádio Fluminense FM, que ficou imortalizada como “A Maldita”. O longa conta com sucessos e imagens da época, como a apresentação da Blitz no primeiro Rock in Rio (1985).

Onde: Globoplay

2. Eduardo e Monica (2022)

Eduardo e Mônica“, cantada pela banda Os personagens da música ““, cantada pela banda Legião Urbana ganham vida nesta adaptação para o cinema. Eduardo ( Gabriel Leone ) e Mônica ( Alice Braga ) se conhecem numa festa e se apaixonam, mas precisam lidar com as diferenças para conseguirem ficar juntos e formar uma família.

Onde: Globoplay e Globoplay e AppleTV+

3. Somos tão jovens (2013)

A trajetória e vida pessoal de Renato Russo (1960-1996) são o pano de fundo de “Somos Tão Jovens”. Thiago Mendonça interpreta o cantor na juventude, quando formou o grupo Aborto Elétrico e, depois, Legião Urbana. A cena em que Russo canta “Ainda é Cedo” para Aninha ( Laila Zaid ) é um dos pontos altos do longa.

Onde: Youtube Continua após a publicidade

4) Cazuza – O Tempo Não Para (2004)

Daniel de Oliveira protagoniza “ Cazuza – O Tempo Não Para “, lançado em 2004 . De forma dinâmica, o filme Reginaldo Faria e conta a ascensão do cantor, de vocalista do grupo Barão Vermelho à carreira solo, passando também pela batalha contra a Aids. Marieta Severo Andréa Beltrão estão no elenco. lançado em 2004De forma dinâmica, o filme

5 . Bete Balanço (1984)

Bete Balanço“, filme baseado na música cantada por ele no grupo Barão Vermelho. Na história, Bete é uma adolescente do interior de Minas Gerais que tenta a sorte como cantora de rock no Rio de Janeiro, mas precisa lidar com as dificuldades de início de carreira. O elenco conta com Andréa Beltrão, Diogo Vilela e Débora Bloch Cazuza também participa de ““, filme baseado na música cantada por ele no grupo Barão Vermelho. Na história, Bete é uma adolescente do interior de Minas Gerais que tenta a sorte como cantora de rock no Rio de Janeiro, mas precisa lidar com as dificuldades de início de carreira. O elenco conta com

Onde: Globoplay + Canais Continua após a publicidade

6. Raul, o Início, o Fim e o Meio (2012)

O documentário “Raul, o Início, o Fim e o Meio” traz fatos da carreira de Raul Seixas (1945-1989), da ascensão meteórica à morte precoce. A produção é recheada de imagens raras de arquivo, entrevistas do cantor e relatos de diversos amigos e familiares.

Onde: AppleTV+

Continua após a publicidade

Titãs – A Vida Até Parece uma Festa (2009)

Outro documentário que agradará aos fãs de rock nacional é “Titãs – A Vida Até Parece Uma Festa”. A produção reúne depoimentos e imagens dos bastidores captadas pelos próprios integrantes – Sérgio Britto, Tony Bellotto, Charles Gavin, Paulo Miklos, Branco Mello, Nando Reis, Arnaldo Antunes e Marcelo Fromer. Os programas de TV, shows e as separações do grupo que aconteceram até 2009 podem ser conferidos.

Onde: Mubi

Continua após a publicidade

