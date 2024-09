Como começar a ler Clarice Lispector? Veja a ordem mais fácil!

Se você deseja conhecer a literatura de Clarice Lispector, saiba que a ordem de leitura pode facilitar (e muito) essa experiência. A autora, apesar de ter um estilo único, possui uma escrita desafiadora para quem ainda não está familiarizado com suas obras. Por isso, separamos uma sequência que torna mais acessível a imersão no fluxo de consciência da autora. Confira:

A melhor ordem para ler Clarice Lispector

A doutoranda em literatura e criadora de conteúdo Bruna Martiolli (@brunamartiolli) sugere uma ordem que, segundo ela, “facilita muito a ‘digestão’ do fluxo de consciência e das dificuldades”. Veja a seguir:

1- Amor (Laços de Família)

O conto Amor, presente no livro Laços de família, trata da condição existencial humana, especialmente feminina, ao explorar a insatisfação de uma mulher que se dedica ao universo doméstico.

2- A hora da Estrela

Último livro escrito por Clarice, A Hora da Estrela foi publicado em 1977, pouco antes da morte da autora, e conta a história de Macabéa, uma jovem órfã que se muda de Alagoas para o Rio de Janeiro para trabalhar como datilógrafa. A obra ganhou o Prêmio Jabuti de melhor romance.

3- Feliz aniversário (Laços de Família)

Outro conto de Laços de Família, Feliz Aniversário discute temas como solidão, falta de afeto e as dinâmicas familiares durante uma celebração de aniversário.

4- Água viva

Água Viva mostra as divagações de uma pintora solitária, que reflete sobre questões existenciais, o poder das palavras e o sentido da vida.

5- A menor mulher do mundo (Laços de Família)

O conto A menor mulher do mundo, também de Laços de Família, mostra a história de uma pigmeia grávida, descoberta por um explorador francês na África Equatorial. Vivendo em isolamento, ela é tratada com curiosidade e desprezo pelos outros, algo que potencializa o seu anseio por ser vista para além de sua aparência física.

6- A paixão segundo G.H.

O enredo de A paixão segundo G.H. gira em torno de uma mulher identificada apenas pelas iniciais G.H., que, após demitir sua empregada e tentar limpar o próprio quarto, passa a ter profundas reflexões sobre sua existência.

7- Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres

Ambientado no Rio de Janeiro, o romance Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres revela a história de amor entre Lóri, uma professora que busca prazer e realização pessoal na cidade grande, e Ulisses, um professor de filosofia.

8- Felicidade clandestina

Felicidade Clandestina é uma coletânea de 25 contos de Clarice que aborda temas diversos, como infância, adolescência, família e amor.

