“Como Água para Chocolate”: tudo sobre a série produzida por Salma Hayek

A série mexicana “Como Água para Chocolate“, que acaba de ser lançada pela HBO MAX, promete encantar os fãs de romance. Inspirada no livro homônimo da escritora Laura Esquivel, publicado em 1989, a trama acompanha uma família de mulheres que lida com amor, perdas e solidão.

O elenco conta com Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Andrés Baida, Ángeles Cruz, entre outros talentos. Na produção, brilha Salma Hayek, atriz que protagonizou filmes de sucesso como “Frida” e “Um Drink no Inferno“. Ao todo, serão seis episódios lançados semanalmente no streaming.

“Quando nos unimos, elevamos o cinema. A narrativa é rica de muitas maneiras – quanto mais você lê, mais quer saber da história. Os personagens são deliciosos, assim como música, a fotografia e a cenografia. Foi muito fácil prolongar cada detalhe dos capítulos para enriquecer a série”, conta Salma, em coletiva de imprensa.

Uma história viciante

A série mistura realismo mágico com uma novela e se passa no início do século XX, no norte do México. Ela narra a vida de Tita, uma jovem que tem o destino moldado por uma antiga tradição familiar: sendo a filha mais nova, é impedida de se casar para que possa cuidar da mãe até sua morte.

No entanto, Tita se apaixona profundamente por Pedro, e esse amor proibido gera uma série de eventos que transformam a vida de todos em um espetáculo sensorial e emocional. O roteiro aborda temas como repressão familiar, liberdade emocional e identidade feminina.

A culinária é um dos elementos centrais da trama. Cada episódio conta com uma receita tradicional que Tita prepara carregando suas emoções, as quais acabam sendo transmitidas aos que provam seus pratos. Esse elo cria momentos nos quais a comida desencadeia desde risadas e lágrimas até paixões avassaladoras.

“Para mim, cozinhar é um ato de amor. Também é uma maneira de entrar em contato com a terra e de me conectar com o direito ao prazer. Quando trabalhamos com as mãos, sentimos a importância das coisas simples da vida e a potência da comida”, ressalta a produtora.

Contexto histórico difícil

Como pano de fundo, há a Revolução Mexicana (1910-1920). Esse período foi marcado por intensos conflitos sociais, econômicos e políticos, com camponeses, trabalhadores e outros setores da sociedade lutando contra as desigualdades e a concentração de poder nas mãos de uma elite oligárquica.

Nesse cenário, a série reflete a rigidez das normas sociais e familiares da época, especialmente no que diz respeito às mulheres e à tradição. A protagonista, por exemplo, enfrenta as normas que limitam sua liberdade e ditam um papel conservador.

“É uma história de mudanças. Não só de mudanças políticas no país, mas também dentro de casa. As mulheres precisavam entender como proteger sua família, dar de comer a seus filhos e algumas até participavam da revolução armada. Elas precisaram lutar para ter voz”, reflete Salma.

Segundo a diretora, Ángeles Cruz, a pesquisa prévia envolveu historiadores que contaram a maneira que a vida era levada nas fazendas daquela época. “Estudamos o modo de falar, de fazer as orações, de se vestir, a luta armada feminina e, claro, qual era a nossa posição na sociedade”, conta.

Personagens cativantes

Tita de la Garza – É a protagonista da história, a filha mais nova da família De la Garza. Ela é destinada a cuidar da mãe, impedindo-a de se casar com seu grande amor. Tita expressa seus sentimentos intensos através da comida, transmitindo suas emoções para aqueles que comem seus pratos.

Pedro Muzquiz – O amor de Tita. Como não pode se casar com ela devido às tradições familiares, ele se casa com sua irmã Rosaura para permanecer próximo da garota. Pedro e Tita mantêm uma relação de amor proibido.

Mamãe Elena – É a mãe autoritária que insiste em manter a tradição familiar e proíbe Tita de se casar para que cuide dela. Ela é uma figura de autoridade e repressão, sendo uma grande antagonista na vida da jovem.

Rosaura de la Garza – A irmã mais velha de Tita, que se casa com Pedro. Embora inicialmente cumpra as tradições familiares, Rosaura desenvolve uma relação de rivalidade com Tita. “Cada uma dessas mulheres está vivendo uma revolução. Rosaura também está buscando aceitação, carinho e amor. Ela acredita que, seguindo a tradição, é vai ser recompensada”, revela Ana Valeria Becerril, que interpreta a antagonista.

Gertrudis de la Garza – A irmã que se rebela contra as normas da família e foge para se juntar à Revolução. Gertrudis representa a liberdade e a fuga das amarras sociais. “Ela mostra que sempre somos questionadoras, mesmo quando nos sentimos vulneráveis”, diz Andrea Chaparro, que vive a personagem.

Nacha – A cozinheira da família De la Garza que exerce um papel fundamental na vida de Tita, funcionando como uma figura materna e sua principal confidente. Desde pequena, a protagonista passa grande parte do tempo na cozinha com Nacha, aprendendo os segredos culinários como uma forma de expressar seus sentimentos.