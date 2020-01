Com nova data, filme ‘Marighella’ estreia no Brasil ainda esse ano

Depois de ter seu lançamento barrada pela Ancine, o filme “Marighella“, ganhou uma nova data de estreia e chega aos cinemas no dia 14 de maio. A informação foi divulgada pela página oficial do filme.

A trama é inspirada na biografia do político, escritor e guerrilheiro Carlos Marighella, que foi escrita pelo jornalista Mário Magalhães. O trabalho mostra os últimos 5 anos do ativista que lutava contra a ditadura militar brasileira, e foi assassinado em 1969, em uma emboscada. O longa é o primeiro dirigido por Wagner Moura.

Seu Jorge foi escolhido para dar vida ao guerrilheiro e o elenco conta também com Bruno Gagliasso, Humberto Carrão, Rafael Lozano e Luiz Carlos Vasconcelos.

Anteriormente, os produtores haviam escolhido o dia 20 de novembro de 2019 para o lançamento, porque comemora-se o Dia da Consciência Negra e os 50 anos da morte de Marighella.

Entretanto, a estreia foi cancelada dois meses antes da data de lançamento. A produtora O2 declarou que não conseguiu cumprir a tempo trâmites exigidos pela Ancine.

O elenco e equipe participaram do lançamento do filme no Festival de Berlim, e foram aplaudidos de pé ao fim da sessão, em fevereiro do ano passado. Vale lembrar que, na ocasião, Wagner Moura tinha consigo placa com o nome da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018.

Veja o trailer de “Marighella”:

