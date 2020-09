Primeira edição online do Coala reúne Gil, MC Tha e outros grandes nomes

Pela primeira vez depois de sete anos de sua criação, o Coala Festival, que ocorria anualmente no Memorial da América Latina, em São Paulo, será transmitido online. O festival foi adaptado ao momento atual da pandemia e todos os shows poderão ser assistidos pelo YouTube, nos canais Coala.FSTVL e da TNT. As apresentações acontecem neste sábado (12), a partir das 14h.

O Coala receberá o encontro inédito de Gilberto Gil com o trio Gilsons, formado por seu filho, José Gil, e seus netos, Francisco e João Gil. Este show, que também contará com a participação especial de Bem Gil, será exibido na televisão pela TNT. Estão confirmadas também MC Tha e Rico Dalasam, que cantarão juntos pela primeira vez, Mariana Aydar com Mestrinho, Novos Baianos e Nego Bala, um dos novos grandes nomes do funk paulista. Entre as apresentações principais, também haverá DJs e entrevistas com artistas que já tocaram em outras edições do festival.

Os shows ocorrerão em um local sigiloso e isolado em meio à natureza, seguindo todos os protocolos de higiene e prevenção contra o coronavírus. “Quando decidimos fazer uma edição virtual, quisemos refugiar o Coala em uma locação afastada, mas que pudesse passar uma sensação de acolhimento e segurança. É uma maneira de levar a música brasileira para todos, sem a necessidade de estar junto fisicamente. Pela primeira vez não teremos uma barreira geográfica, o que permite que o Coala tenha um alcance ainda maior”, diz Fernanda Pereira, diretora do festival.

Segundo a organização, a intenção é conseguir manter a essência do Coala, que se tornou um dos festivais mais importantes do país por nomes consagrados da música brasileira e apresentar artistas novos ao público.

Os mais de nove shows serão completamente gratuitos. Para quem quiser contribuir com os artistas e equipes que foram afetados pela pandemia, o Coala criou o Ingresso.VRTL, em que qualquer um pode doar o valor que quiser através do totalacesso.com.

Confira os horários dos shows:

14h: Abertura Coala

14h05: Show 1 – Mariana Aydar e Mestrinho

14h50: DJ Set 1 – Mary G

15h30: Show 2 – MC Tha e Rico Dalasam

16h15: DJ Set 2 – Shaka x EB

16h55: Show 3 – Novos Baianos

18h15: DJ Set 3 – Cinara

18h55: Show 4 – Nego Bala

19h40: DJ Set 4 – Ubuntu

20h20: Show 5 – Gilberto Gil + Gilsons