Coala Festival apresenta show exclusivo de Marina Lima e Fernanda Abreu

O Coala Festival anunciou nesta quarta-feira (31) a participação de Mariana Lima, conhecida por sucessos como Fullgás, e Fernanda Abreu, que celebra mais de 30 anos de baile e fervura de Rio 40 graus no evento. O propósito de unir música, letra e dança foi o ponto de partida para promover o encontro exclusivo das artistas cariocas no palco do festival, que acontece entre os dias 15, 16 e 17 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Lembradas pelos caminhos que abriram – Fernanda é um dos principais nomes do pop funk soul e Marina é pioneira na conversa entre o rock e a MPB –, elas fazem um show juntas pela primeira vez, entregando um diálogo musical celebrativo.

E a empolgação com esse encontro de gigantes não é exclusiva dos espectadores. “Gosto da Fernanda desde o primeiro disco dela, ela tem muito swing, e temos um lado bem parecido”, conta Marina Lima.

Do outro lado, também não falta admiração. “Estar com Marina vai ser maravilhoso, sou muito fã dela desde o primeiro disco que lançou”, lembra Fernanda. “São duas virginianas a fim de fazer um negócio lindo para o festival. Estamos pensando em músicas das duas e também de algumas paixões que temos em comum, como Erasmo Carlos e Rita Lee. São coisas que têm frescor”, completa a cantora.

Do funk ao swing comum, elas passeiam também pela liberdade discursiva, bem conhecida em suas obras. Batizada como mãe do pop dançante brasileiro pela imprensa há 30 anos, Fernanda Abreu pretende levar a mistura da música voltada à dança. “Essa é a estética que criei e que desenvolvi nesses anos de carreira”, explica. A mistura de linguagem eletrônica com música orgânica e sonoridade brasileira são apostas em comum das duas na trajetória que tiveram, e vão aparecer também no show.

No line-up, ainda é possível encontrar nomes como BaianaSystem + Olodum (OlodumBaiana), Martinho da Vila e João Donato, Angela Ro Ro e Letrux, Fafá de Belém com Johnny Hooker, Suraras do Tapajós e Lucas Estrela. Também há um espetáculo exclusivo de Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor no marco de 50 anos dos Novos Baianos.

Programação e os preços do Coala Festival

15 de setembro (sexta-feira): Fafá de Belém com participação de Johnny Hooker; FBC; OlodumBaiana; Péricles

16 de setembro (sábado): João Donato e Martinho da Vila; Novos Baianos 50 anos; Simone Suraras do Tapajós com participação de Lucas Estrela

17 de setembro (domingo): Angela Ro Ro e Letrux; Marina Lima e Fernanda Abreu

Ingressos:

Passe Coalático (entrada para os três dias de festival) | R$ 490,00

Mini Passe Coalático (entrada para dois dias combinados) | R$ 330,00

Inteira (entrada para um dia) – Lote 1 | R$ 320,00

Solidária (entrada para um dia) – Lote 1 | R$ 240,00

Meia-entrada (entrada para um dia) – Lote 1 | R$ 160,00

Site de venda: Total Acesso