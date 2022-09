Coala Festival 2022: confira quais são as atrações, horários e preços

O Coala Festival 2022 começa nesta sexta-feira (16) e, segundo os organizadores, esta será a maior edição da história do evento. E não é para menos: entre os nomes confirmados no line-up estão Gilberto Gil, Gal Costa, Djavan e Maria Bethânia — lendas incontestáveis da cultura brasileira.

Para comportar tantos artistas de peso, os concertos acontecerão ao longo de três dias, terminando no domingo (18). E as novidades não param por aí: pela primeira vez, o festival trará um pista de dança dedicada exclusivamente à música eletrônica.

“As últimas três edições do Coala, em 2017, 2018 e 2019, deram sold out, o que é um sinal do potencial de expansão do festival. Estamos em um hiato de 2 anos devido à pandemia, então nada mais justo do que uma expansão do evento em número de dias e também em área ocupada no Memorial da América Latina”, declara Gabriel Andrade, curador e sócio-fundador do festival.

Onde acontece o Coala Festival 22?

O Coala Festival está marcado para os dias 16, 17, 18, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01156-001

Quais são as atrações do Coala Festival 2022?

16 de setembro (sexta-feira)

14h00: abertura dos portões

14h00: Gustavo Treze

14h40: Tasha & Tracie

15h20: Eunãotodoido

15h55: Liniker

16h45: Peroli

17h20: Gilberto Gil

18h20: Deekapz

18h55: Mayra Andrade

19h50: KL Jay

20h25: Djavan

17 de setembro (sábado)

11h00: abertura dos portões e DJ set da curadoria

13h00: Vitória Nicolau

13h30: Rachel Reis

14h10: Odara Kadiegi

14h45: Ana Frango Elétrico

15h25: DJ Tudo

16h00: Alceu Valença

17h: BRIME

17h35: BK’

18h20: Ubunto

18h55: Bala Desejo

19h50: Tata Ogan

20h25: Gal Costa part. Rubel e Tim Bernardes

18 de setembro (domingo)

11h00: abertura dos portões e DJ set da curadoria

12h30: Liz Tibau

13h35: Chico Chico e Juliana Linhares

14h00: Miria Alves

14h35: Nego Bala

15h20: DJ Diaz

15h55: Marina Sena

17h20: Rodrigo Amarante

18h10: Cinara

18h45: Black Alien

19h40: Discopédia

20h25: Maria Bethânia

Ingressos

Os últimos ingressos do Coala Festival 2022 estão à venda no site “Total Acesso“. Os valores vão de R$ 150,00 a R$ 540,00. O passaporte para os três dias de shows está esgotado.

Serviços oferecidos no festival

Além do espaço dedicado aos concertos, os organizadores do evento prepararam uma praça de alimentação no Memorial da América Latina. Quem quiser levar souvenirs para casa também pode passar nos estandes da “Coala.Supply”, marca de roupas vinculada ao evento. Lá, é possível encontrar peças como camisetas, moletons, chapéu bucket e outros acessórios.

“Colocar um pé no mundo da moda com o Coala sempre foi um desejo. Acreditamos que é um universo que tem sinergia com a nossa marca. E, para isso, a ideia foi olhar para os produtos não como merchandising tradicional, mas como uma semente de algo que queremos que se torne, de fato, um novo braço da empresa a longo prazo”, explica Christiano Vellutini, sócio e diretor criativo do Coala Festival. Ele complementa afirmando desejar que a “Coala Supply” se torne uma marca always-on.

Vai rolar transmissão?

Durante a pandemia, o Coala realizou uma edição virtual que atraiu mais de 600 mil espectadores. E neste ano, o festival continuará com a tradição de exibir os concertos. Para assistir aos shows, basta acompanhar o canal oficial do Coala Festival no Youtube. A transmissão será conduzida por Leo Madeira e Gi Groff. Quem estiver em casa também poderá acompanhar entrevistas com atrações nos bastidores. Incrível, eim?