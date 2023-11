Claudia Indica: agenda cultural de São Paulo entre 18 e 24/11

Taylor Swift finalmente chega à capital paulista com a grandiosa “The Eras Tour”, uma das turnês mais lucrativas da história. Além disso, os amantes de terror que ainda não foram conferir a exposição “Terror no Cinema”, no MIS (Museu de Imagem e Som), ainda têm este final de semana para curtir a experiência (que está arrepiante, diga-se de passagem).

E não para por aí: a seguir, você confere o Claudia Indica, agenda cultural com o melhor do cinema, teatro, música e arte em São Paulo:

Cinema

Festival Varilux de Cinema Francês (até 22/11)

O Festival Varilux de Cinema Francês chega a sua 14ª edição com 19 longas-metragens recentes. Os gêneros são diversos, incluindo suspense, romance, drama, comédia e animação.

Valores variam entre cada sessão

Confira a programação completa no site oficial

Música

Taylor Swift – The Eras Tour (24,25 e 26/11)

Taylor Swift traz a grandiosa “The Eras Tour” para o Allianz Parque entre 24 e 26/11. A apresentação passa pelos álbuns mais aclamados da artista, incluindo “Red”, “1989” e o recente “Midnights”.

Ingressos esgotados

Endereço: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705

Horário: a partir das 20h

Teatro

The Boys in The Band (até 20/12)

Considerada a primeira peça abertamente gay, “The Boys in the Band” ganha uma nova montagem, após 53 anos, no Brasil. A história, ambientada em Nova York, acompanha um grupo de amigos gays se reunindo para comemorar o aniversário de um deles. Durante a festa, uma brincadeira acaba pesando o clima, tornando a celebração em um momento introspectivo em que decepções amorosas e feridas emocionais são revividas. E claro, tudo isso é conduzido com um humor extremamente sagaz.

Valores : a partir de R$ 60,00

: a partir de R$ 60,00 Endereço : Teatro Procópio Ferreira – Rua Augusta, 2823

: Teatro Procópio Ferreira – Rua Augusta, 2823 Horário: terça e quarta às 21h

Exposições

Terror no Cinema (até 19/11)

A mega exposição do Mis , “Terror no Cinema”, chega ao fim neste domingo (19). Com curadoria de André Sturm, a instalação oferece uma experiência sensorial pelo universo de inúmeros filmes de terror icônicos, além de objetos originais de obras clássicas como “Pânico” de Wes Craven.

Valores : a partir de R$ 30,00

: a partir de R$ 30,00 Endereço : Museu da Imagem e do Som (MIS) – Avenida Europa, 158, Jardim Europa

: Museu da Imagem e do Som (MIS) – Avenida Europa, 158, Jardim Europa Horário: sábados, das 10h às 20h. Domingos e feriados, das 10h às 18h

Blow Up: Um Sopro de Diversão (até 11/02/24)

Aproveitando o calor do fim de semana, que tal dar um pulinho no parque Ibirapuera e curtir as mais de 500 instalações de arte inflável oferecidas na exposição ‘Blow Up’? Ao todo, a instalação ocupa quatro andares da Oca, com seções multissensoriais que envolvem o público em uma experiência que une diversão e criatividade.

Valores : a partir de R$ 50,00

: a partir de R$ 50,00 Endereço : Oca do Parque Ibirapuera – Portão 2.

: Oca do Parque Ibirapuera – Portão 2. Horários: quarta a sexta, das 11h às 19h. Sábados, domingos e feriados, das 9h às 19h

Eventos

Revelando SP (Até 19/11)

‘Revelando SP’ tem o objetivo de divulgar e potencializar inúmeras culturas tradicionais paulistas. Reunindo 102 municípios, o encontro traz o melhor do artesanato e da culinária local. Neste fim de semana, o local recebe os seguintes shows:

18/11, sábado, 19h30 – Lourenço e Lourival

19/11, domingo, 18h30 – Ralf

Entrada gratuita

Endereço : Parque da Água Branca – Av. Francisco Matarazzo, 455

: Parque da Água Branca – Av. Francisco Matarazzo, 455 Horários: quinta a domingo, das 10h às 22h