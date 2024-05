Cinema por 12 reais: promoção tem pipoca com desconto e estreias

Começou nesta segunda-feira (27) a programação especial da Semana do Cinema que conta com a venda de ingressos para sessões de filmes 2D e 3D por apenas 12 reais.

A ação divulgada pela rede Cinemark conta programação e estreias imperdíveis para os amantes da sétima arte, além de descontos em combos de pipoca e benefícios gratuitos até o dia 19 de junho. Veja como participar:

Como conseguir os ingressos por 12 reais?

Para garantir sua entrada promocional nos cinemas pelo valor 12 reais, a compra dos ingressos, segundo o Cinemark, pode ser feita a partir dos canais de vendas digitais da rede, que estarão disponíveis na opção “Promocional” no app e no site da companhia.

Além disso, todos os totens de autoatendimento nos cinemas também contarão com a venda dos ingressos pelo valor de R$ 12, selecionando a opção “meia-entrada”, sem a necessidade de apresentação de documento ou comprovante para o benefício.

Vale destacar também que a promoção é válida somente de segunda à quinta-feira, em todas as sessões, até o dia 19 de junho.

Combos promocionais e benefícios

Para os que não recusam um clássico combo de pipoca e bebida durante o filme, a semana promocional oferecida pela Cinemark também contará com benefícios e ofertas durante toda a ação.

Com duas opções de combos disponíveis, os preços variam para cada tipo de fome e bolso, custando a partir de R$ 29 (combo com pipoca média, bebida pequena e água mineral) até R$ 49 (combo com duas pipocas médias, duas bebidas pequenas e duas águas).

Já para os clientes Cinemark Club, o acesso aos benefícios por meio de pontos estarão disponíveis durante toda ação, sendo possível acumular dois pontos a cada R$ 1 em compras que poderão ser revertidos em produtos como pipocas, doces, bebidas e até mesmo ingressos em todas as redes Cinemark. Clique aqui e veja como assinar.

Filmes em cartaz de 27 de maio à 19 de junho

Confira quais são os principais destaques e estreias para a semana promocional do cinema com ingressos por R$12:

Planeta dos Macacos: O Reinado

Sinopse: Muitas sociedades de macacos cresceram desde quando César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras. Um líder macaco começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana, enquanto um jovem macaco, que viu seu clã ser capturado, embarca em uma viagem para encontrar a liberdade, sendo uma jovem humana a chave para todos.

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Sinopse: A jovem Furiosa cai nas mãos de uma grande horda de motoqueiros liderada pelo senhor da guerra Dementus. Varrendo Wasteland, eles encontram a Cidadela, presidida pelo Immortan Joe. Enquanto os dois tiranos lutam pelo domínio, Furiosa logo se vê em uma batalha ininterrupta para voltar para casa.

Fúria Primitiva

Sinopse: Após anos de raiva reprimida, um lutador descobre uma maneira de se infiltrar no enclave da elite. Ele logo embarca em uma campanha explosiva de vingança para acertar as contas com os homens que tiraram tudo dele.

Imaculada (a partir de 29 maio)

Sinopse: Cecilia, uma jovem religiosa, se torna freira em um convento isolado na região rural italiana. Após uma gravidez misteriosa, Cecilia é atormentada por forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento.

Amigos Imaginários

Sinopse: Depois de descobrir que pode ver os amigos imaginários de todos, uma garota embarca em uma aventura mágica para reconectar amigos imaginários esquecidos.

Grande Sertão (a partir de 6 de junho)

Sinopse: A história, narrada por Riobaldo, é marcada pela presença de um personagem enigmático, Diadorim, que se torna um grande amigo dele e desperta sentimentos complexos. A identidade de Diadorim é um mistério constante para Riobaldo, que lida com escolhas morais e dilemas éticos, enquanto busca entender seu lugar no mundo e sua própria natureza. Nesse percurso transcorre as batalhas e escaramuças da grande guerra do Sertão.

Os Observadores (a partir de 06 de junho)

Sinopse: Baseado no livro homônimo de A.M. Shine, Os Observadores é um thriller que acompanha Mina (Dakota Fanning), uma artista de 28 anos que fica presa em uma extensa floresta da Irlanda. Depois de finalmente conseguir abrigo, ela acaba tendo que ficar ao lado de outros três estranhos que são vigiados e perseguidos por criaturas misteriosas todas as noites que não são visíveis, mas elas veem tudo.

Bad Boys: Até o Fim (a partir de 06 de junho)

Sinopse: Os brincalhões policiais de Miami, Mike Lowrey e Marcus Burnett, embarcam em uma perigosa missão para limpar o nome do falecido capitão da polícia.

Para conferir mais detalhes sobre a promoção e outros filmes em cartaz, acesse o site oficial da promoção.

