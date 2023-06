Cinco livros que vão para as telas em 2023

Muitos best-sellers já foram adaptados para as telas do cinema ou do streaming em 2023. Só neste ano, já podemos assistir a Dayse Jones & Six (Prime Video), Silo (Apple TV+), Teto para Dois (Paramount Plus) e A Vida Mentirosa dos Adultos (Netflix). Mas ainda tem muita coisa boa reservada para o segundo semestre! Listamos alguns dos lançamentos mais aguardados:

A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de Suzanne Collins

Se você é fã de Jogos Vorazes, certamente irá se interessar pelo longa. Ele é uma adaptação do livro homônimo de Collins, que conta a história do vilão da trilogia Coriolanus Snow e se passa na décima edição dos jogos – bem antes de Katniss Everdeen nascer. A estreia está programada para 15 de novembro de 2023.

A Cor Púrpura, de Alice Walker

Em Cor Púrpura, Alice Walker escreveu sobre a vida de Celie, uma mulher negra que mora no sul dos Estados Unidos e sobreviveu a inúmeras violências e abusos. A escritora conquistou o Prêmio Pulitzer na década do lançamento, em 1980, e a primeira adaptação para as telas foi em 1985, chegando a ser indicada a 11 Oscar. Agora, em dezembro de 2023, teremos a estreia de uma segunda versão musical, produzida por Steven Spielberg e Oprah Winfrey, e estrelada por nomes como Fantasia Barrino, Danielle Brooks, Colman Domingo, H.E.R., Ciara e Halle Bailey.

Vermelho, Branco e Sangue Azul, de Casey McQuiston

O romance de Casey McQuiston tornou-se um best-seller entre jovens e adolescentes – não à toa, é também sucesso no BookTook, a ala onde os leitores assíduos se encontram no TikTok. A obra conta a história de Alex, filho do presidente dos Estados Unidos, que odeia o Príncipe da Inglaterra, Henry. Mas, forçados a conviverem juntos, acabam se apaixonando e escondendo o enredo da família. A adaptação para o cinema estará disponível em 11 de agosto, no Prime Vídeo.

Amor(es) verdadeiro(s), de Taylor Jenkins Reid

Este livro é mais um sucesso de Taylor Jenkins Reid, autora conhecida por Dayse Jones & The Six. A história é sobre uma mulher que perdeu o marido em um trágico acidente, recomeçou sua vida, casou-se de novo… Mas descobre que ele, na verdade, não morreu. Estreia ainda neste mês, dia 18 de maio nos cinemas.

Assassinos das Luas das Flores, de David Grann

O best-seller, que se passa da década de 1920, é baseado em uma história sobre o povo indígena Osage, nos Estados Unidos, que após descobrir que sua terra era abundante em petróleo, começa a ser assassinada ou a desaparecer sem explicação. O livro está se tornando filme sob a direção de Martin Scorsese e tem como protagonista Leonardo DiCaprio. A previsão de estreia é em outubro de 2023.