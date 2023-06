6ª temporada de Black Mirror já está disponível na Netflix

A série Black Mirror, da Netflix, retorna nesta quinta-feira, 15, com novas histórias após quatro anos de hiato e, novamente colocará o espectador para refletir sobre o lado obscuro e imprevisível da tecnologia.

Os cinco episódios da 6ª temporada chamam a atenção pela reinvenção do criador e produtor Charlie Brooker, que revelou uma trama mais sinistra e que progride em épocas completamente diferentes. A produção conta com Annie Murphy (“Boneca Russa”), Zazie Betz (“Atlanta”), Kate Mara (“House of Cards”), Aaron Paul (“Breaking Bad”), Paapa Essiedu (“Men”) e Salma Hayek (“Frida”).

Conheça um pouco mais sobre cada episódio de Black Mirror:

● “Joan is Awful” (Joana é Péssima)

Uma mulher descobre que uma plataforma de streaming lançou uma adaptação de uma série de televisão sobre sua vida, na qual ela é retratada por Salma Hayek. Michael Cera, Himesh Patel e Annie Murphy estrelam este episódio dirigido por Ally Pankiw.

● “Loch Henry” (Lago Henry)

Um casal jovem viaja para uma cidade tranquila na Escócia a fim de produzir um documentário, mas se vêem envolvidos em uma história chocante do passado desta cidade. No elenco estão Samuel Blenkin, Myha’la Herrold, Daniel Portman e John Hannah. A direção fica por conta de Sam Miller (“I May Destroy You”).

● “Beyond the Sea” (Além do Mar)

Em uma realidade alternativa de 1969, dois homens em uma arriscada missão de alta tecnologia lidam com as consequências de uma tragédia inimaginável. O episódio é protagonizado por Aaron Paul, estrela de “Breaking Bad”, Josh Hartnett e Kate Mara.

The last thing they need is space. pic.twitter.com/SJ4ifZHT4n — Black Mirror (@blackmirror) June 5, 2023

● “Mazey Day” (Dia da Mazey)

Uma estrela problemática é perseguida por paparazzis invasivos enquanto precisa lidar com as consequências de um atropelamento e a fuga do incidente. O episódio é protagonizado por Clara Rugaard, Danny Ramirez e Zazie Beetz.

● “Demon 79” (Demônio 79)

No Norte da Inglaterra, em 1979, uma frágil assistente comercial recebe ordens para cometer atos terríveis a fim de prevenir uma tragédia. Anjana Vasan, Paapa Essiedu protagonizam o último episódio da temporada.

From the depths of hell to the North of England. pic.twitter.com/jzcPnEQg9q — Black Mirror (@blackmirror) June 5, 2023

Todos os episódios da 6ª temporada de “Black Mirror” foram lançados de maneira simultânea e já estão disponíveis para todos os assinantes da Netflix.