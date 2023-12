CCXP23: os estandes mais imperdíveis do evento

A CCXP 2023 começou oficialmente, e o que não faltam são estandes incríveis (e absolutamente imersivos) para curtir a experiência durante os próximos dias. Pensando nisso, demos uma conferida em todas as ativações da maior feira geek da América Latina, e listamos quais são as atrações que você definitivamente não pode perder. Confira:

Globoplay

A Globoplay chega para mais uma edição surpreendente, com gincanas imperdíveis – que trazem direito a muitos brindes e, claro, diversão ao extremo! Com um dos maiores stands no espaço da São Paulo Expo, a Globo apostou em explorar todo o seu ecossistema de atrações audiovisuais, desde o Big Brother Brasil até um verdadeiro cenário de polícia para honrar a Justiça 2. Para àqueles que ainda sonham em participar de alguma edição do BBB, o estúdio seguiu a tradição e colocou um big fone da vida real para se sentir dentro do reality show – a cada hora, o telefone vermelho toca e alguns correm para atender, e o primeiro sortudo tem direito a brindes e atividades surpresa, não vai perder né?

Para os que nunca perdem uma partida de pebolim, temos a experiência de jogar uma versão life sized, onde você é o protagonista do jogo. Para a divulgação de Justiça 2, foi desenvolvido um cenário de estação de polícia, onde você é acusado por “crimes contra a lei do streaming”, podendo tirar fotos icônicas com placas – impressas na hora – e ainda jogar uma rapidinha de detetive. Isso e muito mais está disponível na Globoplay!

Nintendo

A Nintendo chega para divulgar seu mais novo jogo, “Mario Wonder”, com um stand cheio de surpresas e, com toda certeza, muita diversão para todas as idades. Uma das ativações mais marcantes da edição é o meet & greet com os dois irmãos mais amados do mundo dos videogames, Mario e Luigi, perfeitos para tirar fotos e se aprontar para sua luta contra o mal. E claro, não poderíamos ter uma área da Nintendo sem videogames, não é mesmo? O espaço conta com diversas telas e controles para você ser um dos primeiros a testar o lançamento da franquia icônica!

Netflix

Que a Netflix surpreende anualmente com suas ativações todo mundo já sabe, mas esse ano temos uma experiência imersiva dentro do universo de Rebel Moon, nova produção do streaming dirigida por Zack Snyder. Dentre as possibilidades neste ano está um bar temático do filme heróico, onde os visitantes podem escolher dentre uma variedade de bebidas, tirar fotos no cenário e, ainda, levar consigo um copo do lançamento para usar em casa e aproveitar o futuro lançamento da Netflix.

E as surpresas não acabam por aí, pois podemos nos adentrar na Rebel Moon, uma lua de tom avermelhado, para gravar nossa própria versão do trailer da produção, com direito às câmeras utilizadas na produção e muitos figurinos!

Universal Pictures

Com lançamentos como “O Dublê” e a super animação “Patos”, ambas previstas para o início de 2024, o estande da Universal proporciona inúmeras experiências interativas aos participantes. Para àqueles que adoram se sentir dentro de uma verdadeira produção hollywoodiana, é possível tirar fotos profissionais em um estúdio de chroma key, que recria os cenários de “O Dublê”. Além disso, a animação “Patos” ganha um espaço com um cenário mega fofo para quem desejar se sentir quase íntimo dos personagens do desenho.

Warner Bros.

Um pouco mais à frente, próximo ao estande da Universal Pictures, está o imponente estande da Warner Bros (definitivamente a maior infraestrutura da feira). Nele, quatro grandes lançamentos contam com experiências diferenciadas: “Aquaman 2”, “Duna 2”, “Wonka” e “Godzilla e Kong”. Todavia, a atração mais envolvente é a Fábrica de Chocolate de Wonka, localizada no centro da estrutura. Extremamente deslumbrante, é possível conferir números de magia impressionantes, truques de ilusionismo e ainda se divertir em um super escorregador que cai direto em uma piscina lúdica. Demais, né? Para “Aquaman 2”, o estúdio preparou uma réplica de Jason Momoa, tão impressionante quanto o próprio astro em si.

Paramount+

Imagine desfilar diretamente na passarela do Drag Race Brasil? No estande do Paramount+, isso é completamente possível, visto que a companhia de streaming construiu uma runaway digna dos fãs de RuPaul. Os gamers de plantão que estiverem por lá também podem visitar uma super ativação de Halo, ou então, se jogar em uma simulação de boxe radical baseada em “Anderson Spider Silva”.

