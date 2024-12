6 casas históricas para visitar em São Paulo

São Paulo é uma cidade rica em história e arquitetura, com casas que contam não apenas a trajetória da metrópole, mas também momentos marcantes do país. Entre estilos que vão do neoclássico ao modernista, esses espaços preservam memórias e oferecem uma oportunidade única de conexão com o passado.

Aliás, muitos desses locais se transformaram em centros culturais, museus e espaços para eventos. Na Casa das Rosas e na Casa Museu Ema Klabin, por exemplo, o visitante pode desfrutar de exposições, oficinas e jardins deslumbrantes.

Além da lista abaixo, é possível conhecer mais sobre o assunto no Casas Cheias de Sonhos, um pequeno livro-guia lançado por Lissa Carmona e MH Studios, em que a empresária escreve sobre 12 construções erguidas entre as décadas de 1920 e 1970.

“Sempre afirmo que a preservação das casas históricas e das chamadas casas de autor é de suma importância, pois elas guardam nossas referências e memórias coletivas. Quando perdemos essas referências, sejam elas arquitetônicas ou visuais, perdemos também a capacidade de compreender e construir nossa própria identidade. A arquitetura e o design desempenharam papéis cruciais, configurando-se como verdadeiros programas de nação, refletindo e moldando nossa cultura”, diz ela à CLAUDIA.

Casa das Rosas

Localizada na Avenida Paulista, a Casa das Rosas é um ícone da arquitetura neoclássica e abriga um importante espaço cultural dedicado à literatura e à poesia. Com jardins encantadores e exposições temáticas, é um ponto de encontro para eventos, oficinas e lançamentos de livros. Também conta com uma cafeteria nos fundos que serve bebidas, doces e salgados.

Endereço: Avenida Paulista, 37 – Bela Vista

Continua após a publicidade

Casa Museu Ema Klabin

No Jardim Europa, esse é um espaço que reflete o gosto refinado da colecionadora Ema Klabin. Seu acervo inclui obras de grandes mestres da arte mundial, como Tarsila do Amaral, além de móveis e objetos raros, proporcionando uma imersão cultural e histórica.

Endereço: Rua Portugal, 43 – Jardim Europa

Palacete Tereza Toledo Lara

Esse edifício do início do século XX, localizado no centro de São Paulo, destaca-se pela sua arquitetura eclética e importância histórica. O palacete é um símbolo da opulência de uma era e já abrigou a Rádio Record nos meados deste século, além de diversas lojas de instrumentos musicais, como a Casa Bevilacqua. Hoje, é sede da Casa de Francisca, um espaço cultural que promove espetáculos musicais intimistas.

Continua após a publicidade

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 22

Casa Zalszupin

Projetada pelo renomado arquiteto Jorge Zalszupin, esta residência é um ícone do modernismo brasileiro. Localizada em São Paulo, a casa destaca-se por suas linhas elegantes e materiais naturais, sendo um exemplo do design funcional e sofisticado da época. Hoje, o espaço é mantido por ETEL e Almeida Dale e dedicado à pesquisa e documentação de exposições de arte.

Endereço: R. Dr. Antônio Carlos de Assunção, 138 – Jardim America

Casa de Vidro

A famosa Casa de Vidro, projetada por Lina Bo Bardi, é um marco do modernismo. Localizada no Morumbi, foi o lar da arquiteta e de seu marido Pietro Maria Bardi. Hoje, a casa conta com exposições, visitas guiadas e atividades culturais em meio a um belo jardim.

Continua após a publicidade

Endereço: R. Gen. Almério de Moura, 200 – Morumbi

Casa Higienópolis

Situada no charmoso bairro de Higienópolis, esta casa histórica reflete a vida da elite paulistana do século passado. Com uma arquitetura imponente e espaços bem preservados, é um local que celebra a memória urbana e a história cultural de São Paulo. Desde 1994, o espaço é um patrimônio histórico tombado em nível municipal pelo CONPRESP e estadual pelo CONDEPHAAT. Foram lá as primeiras edições da Casa Clã e Casa MAMA.

Endereço: Avenida Higienópolis, 758 – Consolação

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Publicidade