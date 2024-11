Casa Clã Mama 2024: confira tudo o que aconteceu no evento

Em clã, rodeadas por informação e palavras de força e afeto. Foi assim que pacientes, médicas, psicólogas e familiares compartilharam suas histórias e se encontraram durante todo um dia de conversas na Casa Clã MAMA 2024, evento de CLAUDIA e Veja Saúde, em parceria com MAMA.

O encontro presencial aconteceu no dia 04 de outubro, no Casarão Higienópolis, em São Paulo, e contou com o oferecimento de AstraZeneca, Alta Diagnósticos e Gilead Oncology.

Elas por elas: mulheres dividiram suas experiências com o câncer de mama, falaram sobre as dificuldades e os aprendizados que enfrentaram durante a jornada. A atriz e apresentadora Ana Furtado, por exemplo, abriu a intimidade para contar da sua trajetória de cura e da importância da rede de apoio nesse momento.

Juntos nessa conversa, especialistas trouxeram informações valiosas sobre os avanços da medicina para tratar a doença e os mitos que dificultam a aderência a uma cultura de prevenção que seja realmente efetiva.

O papo sobre a qualidade de vida da mulher sem hormônios – assim como os depoimentos de pacientes curadas e metastáticas – ensinaram que o câncer de mama não é uma sentença contra o bem-estar.

1 – Boas-vindas

Para quem chegou logo cedo, a recepção ficou por conta de um super café da manhã preparado pela chef Dani Rosa. O cardápio vegano abasteceu o corpo para a maratona de conversas inspiradoras que rolaram ao longo do dia.

2 – Autocuidado feminino

A importância do autocuidado para a prevenção do câncer de mama e as dificuldades desse percurso foram tema da conversa entre a co-fundadora do MAMA Júlia Presotto, a mastologista Samira Machado e a enfermeira Janaina Paulista, com mediação de Helena Galante, diretora de conteúdo de CLAUDIA e Boa Forma.

3 – Beleza

Para descontrair, Bluma promoveu um momento de beleza: era só chegar e ser maquiada pelas profissionais à disposição.

4 – Café por elas

Entre um intervalo e outro nas conversas, quem esteve presente pôde recarregar as energias com as bebidas preparadas pelo Café por elas, com grãos produzidos e selecionados por mulheres.

5 – Contra a desinformação

Alguns mitos e a falta de acesso à informação são obstáculos recorrentes para a prevenção e tratamento. Mediada pela editora-chefe de CLAUDIA Karin Hueck, esse assunto foi tema da conversa entre as oncologistas Ana Amélia Viana e Angélica Nogueira, e a doutora em saúde pública Silvia Ferrite, que também é paciente oncológica.

6 – Vida real

A realidade vivida por mulheres em tratamento oncológico, seus obstáculos e provações, movimentou o papo entre Luciana Holtz, psico-oncologista e fundadora do Instituto Oncoguia, a enfermeira Claudia Klumpp e o oncologista Gustavo Werutsky. A condução ficou por conta de Karin Hueck.

7 – Mais cor pra elas

Quem passou pelo casarão saiu de lá com novas cores para levar consigo. As convidadas puderam viver a experiência da análise de coloração oferecida pela Alta Diagnósticos.

8 – Um passo à frente

A importância do diagnóstico rápido e os avanços nos tratamentos oncológicos foram o tema central do papo entre a ginecologista Maetê Tangioni e Vanessa Valle, mentora em gestão do tempo da True Life Psicologia, ambas diagnosticadas com câncer de mama. A conversa foi mediada por Diogo Sponchiato, editor-chefe de Veja Saúde.

9 – Apoio e acolhimento

A atriz e apresentadora Ana Furtado emocionou a todos ao falar sobre sua relação com a vida e a saúde após o diagnóstico de câncer de mama. Do momento do diagnóstico aos sintomas enfrentados ao longo do tratamento: tudo foi compartilhado com honestidade ao lado da oncologista Débora Gagliato e com mediação de Helena Galante, diretora de conteúdo de CLAUDIA e Boa Forma.

10 – Viver sem hormônios

A vida sem hormônios não precisa ser um pesadelo. As possibilidades para uma rotina com qualidade após o bloqueio hormonal pautou a conversa emocionante entre a oncologista Ana Luísa Baccarin e a hematologista Regina Chamon, e suas pacientes Ana Paula Santos e Marta Martinez, conduzida por Helena Galante.

11 – Aprendizado e prevenção

A Casa Clã em parceria com o projeto ‘MAMA’ lançou o manual de “Culturas de prevenção do câncer de mama”, uma ação que nos inspira a abraçar hábitos que podem reduzir o risco da doença. O lançamento teve a participação da mastologista Fabiana Makdissi e da co-fundadora do ‘MAMA’ Júlia Presotto.

12 – Almoço especial

A chef Dani Rosa também assinou o menu do almoço da Casa Clã MAMA, com um cardápio vegano caprichado nos aromas e sabores. As convidadas tiveram um momento ao ar livre para continuar as trocas e conexões com mais intimidade.

