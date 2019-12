Um dos filmes mais esperados do ano que vem, “Mulher-Maravilha 1984” finalmente ganhou trailer! Estiloso, ultracolorido, e cheio de referências aos anos 1980, década na qual a história vai se desenrolar, ele estreou no último domingo (8) durante o painel do longa na CCXP19 (Comic Con Experience), maior feira geek do mundo, em São Paulo.

Estrelado por Gal Gadot e dirigido por Patty Jenkins, o longa será uma continuação da produção lançada em 2017, sucesso absurdo que detém até hoje o título de maior bilheteria no mundo de um filme com atores dirigido por uma mulher. Por isso, as expectativas estão nas alturas e, principalmente, a ansiedade dos fãs, entre eles, ninguém menos do que a Capitã Marvel – calma a gente explica!

Logo que o trailer foi divulgado, Brie Larson, intérprete da heroína do MCU (Universo Cinematográfico Marvel), correu ao Twitter para enfatizar a vontade dela de ver logo a produção (além de dar aquela mãozinha para promover o filme do estúdio ~concorrente~).

SIRI – HOW CAN I TIME TRAVEL TO JUNE 5TH 2020 https://t.co/PUQ3DKK6ee — Brie Larson (@brielarson) December 10, 2019

“Siri, como eu posso viajar no tempo e chegar logo em 5 de junho de 2020”, brincou a atriz no microblog, fazendo referência também à Siri, assistente pessoal dos dispositivos da Apple.

Sabe o que é mais legal? Brie, que na época da divulgação de “Capitã Marvel” fez o possível para colocar luz sobre o trabalho de outras mulheres, continuou com essa missão.

Ela sabe que, se “Mulher-Maravilha 1984” também for um estouro, cada vez mais filmes com mulheres na frente e atrás das câmeras poderão ser produzidos.

Caso não tenha assistido, vale conferir o trailer: