“Divertida Mente 2” tem brasileira na equipe de animação

Em poucas semanas, Divertida Mente 2 se tornou o principal evento cinematográfico de 2024 (até o momento, a animação arrecadou cerca de R$ 3,9 bilhões, ultrapassando Duna: Parte 2 como a maior bilheteria do ano). Mas para além dos números, o desenho vem causando um verdadeiro impacto cultural, seja por sua recriação fidedigna acerca de como experimentamos o mundo à nossa volta, seja por seus personagens absolutamente cativantes.

Personagens esses, inclusive, que foram criados com a ajuda da animadora brasileira Priscila Vertamatti. Nascida em Vinhedo, interior de São Paulo, a profissional está há 12 anos trabalhando na Pixar, estúdio por trás da produção infantil.

“Eu desenho desde a minha infância. E para falar a verdade, não consigo explicar a origem dessa paixão. É algo que simplesmente nasceu comigo”, afirma.

A vocação, sem dúvidas, rendeu ótimos frutos: após terminar o ensino médio, Priscila, com o apoio dos pais, ingressou para a faculdade Academy of Art University, em São Francisco, onde estudou por cinco anos.

Ao final do curso, conseguiu uma oportunidade inigualável: a chance de estagiar na Pixar. Desde lá, a artista vem se deparando com experiências inesquecíveis — como, por exemplo, dar vida a figuras como a ‘Ansiedade’ de Divertida Mente 2:

“Essa foi uma personagem difícil, de um ponto de vista técnico, mas maravilhosa de acompanhar. Gosto que o filme traz a perspectiva de que a ansiedade não é a vilã, mas sim, uma parte natural de quem somos. Precisamos aprender a controlar tanto ela quanto com todas as outras emoções”, conclui.

