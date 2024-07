Stranger Things: 5ª temporada ganha novos personagens

A 5ª temporada da série “Stranger Things” chegou à metade das filmagens nesta segunda-feira (15), de acordo com a Netflix. Novas personagens também entram no elenco e serão interpretadas por Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux.

Linda Hamilton ( de “O Exterminador do Futuro”) também chegou a anunciar no ano passado que participaria da atual leva de episódios – porém detalhes seguem em sigilo.

O dia escolhido para o anúncio de como está o andamento do cronograma não foi por acaso – marca os oito anos da estreia da primeira temporada, em 15 de julho de 2016.

“Aproveitem tudo, nerds… chegamos à metade das filmagens da temporada final e queríamos dar a todos vocês uma olhada no que temos feito”, postou o perfil oficial da série no X (antigo Twitter), divulgando um vídeo dos bastidores (assista abaixo).

Take it all in, nerds…we’ve hit the halfway mark of filming the final season and wanted to give you all a look at what we’ve been up to pic.twitter.com/RdQsZvoPYw

— Stranger Things (@Stranger_Things) July 15, 2024