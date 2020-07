Beyoncé lança álbum visual ‘Black is King’ e clipe de ‘Already’

Os fãs da diva Beyoncé podem começar essa sexta-feira (31) com muita animação. A cantora lançou, durante a madrugada, seu novo álbum visual Black Is King e também o videoclipe da faixa Already.

A música conta com a participação do cantor e compositor ganês Shatta Wale e do grupo Major Lazer. O clipe traz vários elementos poderosos, como os figurinos bem trabalhados, as coreografias e cenários diversos – típico dos clipes de Beyoncé.

Already integra o mais recente disco da cantora, que foi lançado na plataforma de vídeos Disney+ nos Estados Unidos. Dirigido e escrito por Beyoncé, Black Is King é composto pelos clipes das músicas de The Gift, álbum lançado pela artista para acompanhar a versão com cantores do filme O Rei Leão.

Em entrevista ao programa Good Morning America, na última quinta-feira (30), a artista deu mais alguns detalhes do álbum visual (que, em conjunto, forma um filme). “Eu trabalhei com diversos e muito talentosos diretores, atores, criadores do mundo inteiro para reimaginar a história de ‘O Rei Leão’. A narrativa se desenvolve através de clipes musicais, moda, dança, belos cenários naturais e novos talentos. Mas tudo começou no meu quintal”, contou Beyoncé. Infelizmente, a produção ainda não está disponível no Brasil.

Veja o clipe de Already abaixo:

Veja o trailer de Black Is King abaixo: