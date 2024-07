Beatriz Dizotti se torna 1ª brasileira na final dos 1500m na história

A nadadora brasileira Beatriz Dizotti, de 24 anos, marcou a história dos Jogos Olímpicos nesta terça-feira (30), após se classificar para a final nas qualificatórias dos 1500m livres de natação, sendo a primeira na história do país a conseguir o feito.

Em sua bateria, a atleta brasileira percorreu uma distância de 1500 metros em 16 segundos e 4 décimos, o que lhe rendeu a sétima vaga na decisão de oito disponíveis. Assim, a nadadora ficou em terceiro na última bateria.

No início da prova, a brasileira ficou atrás, mas se recuperou rapidamente e brigou pela segunda posição em sua bateria, se mantendo na terceira posição durante a maior parte da prova em sua segunda Olimpíada.

Para conquistar a medalha de ouro, a paulista terá que fazer um tempo menor do que o da multimedalhista Katie Ledecky, que conquistou o ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020 – a estadunidense conseguiu completar a prova do dia com quase 20 segundos a menos do que a brasileira.

A final dos 1500m livres está marcada para quarta-feira (31), a partir das 16h13. Confira lista de finalistas:

Beatriz Dizotti (Brasil)

Moesha Johnson (Austrália)

Anasatasiia Kirpichnikova (França)

Katie Ledecky (Estados Unidos)

Simone Quadarella (Itália)

Isabel Gose (Alemanha)

Bingjie Li (China)

Leonie Martens (Alemanha)

