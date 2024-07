Olimpíadas 2024: Seleção feminina de vôlei vence o Quênia

A seleção feminina de vôlei venceu o Quênia em sua estreia nas Olimpíadas de Paris, nesta segunda-feira (29). A equipe bateu a adversária por 3 a 0, em um jogo tranquilo.

A vantagem foi construída com tranquilidade ainda no primeiro set, com destaque para Ana Cristina e Carol, que lideraram a equipe na vitória parcial por 25 a 14. No segundo set, que foi dominado pelo bom desempenho de Rosamaria e Carol, a seleção fez 25 a 13.

O último set foi mais agitado, mas ainda assim rendeu ao Brasil uma vitória com folga: 25 a 12. A equipe atuou quase todo o tempo com suas jogadoras titulares.

Próxima partida da Seleção Feminina de Vôlei

A próxima partida da Seleção Brasileira feminina já está marcada: a equipe enfrenta o Japão nesta quinta-feira (01), às 08h00.