Revista “Time” elege Anitta como uma das cem líderes do futuro

A Time revelou nesta quarta-feira (17) a Time100 Next, sua lista anual com 100 líderes emergentes que estão moldando o futuro. Representando o Brasil, foram escolhidos Anitta e Guilherme Boulos.

Uma expansão da Time100, a listagem reúne médicos, cientistas, jornalistas, artistas e ativistas, que “estão prestes a fazer história” ou já fizeram, nas palavras de Dan Macsai, diretor editorial da lista.

Muitos dos listados foram indicados por pessoas que já haviam sido eleitas anteriormente pela revista. No caso de Anitta, seu perfil foi escrito pelo músico J Balvin.

“Anitta transformou seu movimento em um império. Ela pegou o som do Brasil – o funk, que é como o nosso reggaeton – e o levou para um outro nível, para que os sons fossem para todos”, disse J Balvin. “E através de sua música, ela abriu portas para outros – não apenas para serem artistas, mas para serem o que quiserem. Ela dá esperança para aqueles que acharam que não seriam capazes.”

Para o colombiano, por trás da fachada de super-heroína de Anitta, há um ser humano real e sensível, que oferece muito aos outros. “Eu quero que as pessoas se conectem com o ser humano incrível por trás da ótima música. Ela tem talento suficiente para continuar conquistando o mundo.”

Já na categoria “Líderes”, Boulos foi definido pela revista como “uma figura ascendente na política brasileira”, que está dando à esquerda um novo caminho a seguir, desempenhando um papel importante na reconstrução de sua força.

Pelo Twitter, tanto Anitta quanto Boulos se disseram honrados em fazer parte da lista:

The 2021 #TIME100NEXT list is out! I'm honored to be part of this group!

Continua após a publicidade

¡Salió la lista 2021 de #TIME100NEXT! ¡Es un honor ser parte de este grupo!

Saiu o #TIME100NEXT de 2021! Estou muito honrada em fazer parte desse grupo!https://t.co/8T9eGlc0Z1 pic.twitter.com/dzGbqzae1L

— Anitta (@Anitta) February 17, 2021