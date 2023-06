6 filmes aconchegantes para assistir debaixo das cobertas

Com a chegada do inverno, tudo o que queremos é correr para debaixo das cobertas e ficar por ali mesmo, não é? Pensando nisso, separamos alguns filminhos que podem te fazer companhia nos dias mais frios.

Sabe aquelas produções com pegada aconchegante, que nos trazem aquele quentinho no coração? É sobre elas que estamos falando! A seguir, você confere seis longas para assistir neste tempo congelante:

O Amor Não Tira Férias

É impossível começar essa lista sem o “O Amor Não Tira Férias”, comédia romântica protagonizada por Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Nela, duas mulheres com problemas no amor decidem trocar de casa durante o Natal. Obviamente, a aventura acaba fazendo elas se depararem com novos romances (e diferentes possibilidades de viver a vida). Já prepara o cházinho, as cobertas e (se tiver) o mozão para assistir coladinho do seu lado.

Onde assistir: Globoplay

Simplesmente Amor

Ainda na vibe natalina (como não se apaixonar pelas paisagens congelantes desses filmes, né?), recomendamos “Simplesmente Amor”, antologia que explora as variadas facetas do afeto. A produção é repleta de cenas acolhedoras e reconfortantes que capturam o espírito das festas de fim de ano, além de contar com Hugh Grant, Keira Knightley e Rodrigo Santoro no elenco.

Onde assistir: Amazon Prime Video e MUBI

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Este clássico do cinema francês traz uma narrativa encantadora sobre Amélie Poulain, jovem que encontra alegria em pequenos prazeres da vida e busca espalhar felicidade ao seu redor. Com sua atmosfera delicada e visualmente deslumbrante, é perfeito para assistir debaixo das cobertas.

Onde assistir: Clarovideo

A Viagem de Chihiro

Animação japonesa do lendário diretor Hayao Miyazaki? Temos! O desenho, que figura entre os melhores de todos os tempos, acompanha a jornada mágica de uma garotinha chamada Chihiro, que acaba em um mundo espiritual cheio de criaturas fantásticas.

Onde assistir: Netflix

A Pequena Miss Sunshine

“A Pequena Miss Sunshine” é aquele filme que não sabemos se é para rir ou chorar (às vezes fazemos ambos ao mesmo tempo). Protagonizado da maneira mais fofa possível por Abigail Breslin, o longa segue uma família excêntrica em uma road-trip que tem como intuito levar a filha caçula a um concurso de beleza infantil. E claro, a jornada até chegar lá é repleta de confusões, dramas e a redescoberta do que significa ser uma família.

Onde assistir: Star+

Meia-Noite em Paris

Dirigido por Woody Allen, o filme conta a história de um roteirista que viaja no tempo todas as noites para a Paris dos anos 1920. Com cenários pitorescos, personagens icônicos e um toque de romance, é um filme encantador e nostálgico, transmitindo a vibe cozy que tanto amamos.

Onde assistir: Netflix e HBO Max