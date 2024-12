Alice Braga: “estamos nos reconstruindo após um período de absoluta destruição”

A atriz Alice Braga e a artista Daiara Tukano lançaram, durante a CCXP 24, um novo projeto: a audiosérie Yawara: Uma História Oculta do Brasil. A narrativa analisa a perseguição às comunidades indígenas durante a ditadura militar no Brasil, além de trazer um panorama atual sobre o tema. O lançamento já está disponível na Audible, serviço de áudio da Amazon.

A história parte de um documento chamado Relatório Figueiredo, feito em 1967, que compilou diversos de crimes cometidos contra os indígenas entre 1966 e 1967, como usurpação de terras, estupros, torturas e assassinatos. “Quando eu soube da existência dele, senti o desejo de comunicar para mais pessoas”, conta Alice durante o evento.

Nas mais de 7 mil páginas examinadas, revelou-se que parte dessas atrocidades haviam sido praticadas por pessoas ligadas, direta ou indiretamente, ao antigo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), cuja missão era zelar pelo bem-estar dos povos originários. “Eles instalaram, literalmente, campos de concentração indígenas no Brasil e praticaram contra a nossa população todos os tipos de tortura”, revela Daiara. “Esse relatório foi o que deu origem à FUNAI.”

O documento, que recebeu o nome do procurador responsável pelas investigações, Jader de Figueiredo Correia, passou décadas perdido e só foi reencontrado apenas em 2012, pelo pesquisador Marcelo Zelic, numa caixa no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. “Ele ficou desaparecido entre aspas. Foi propositalmente não mencionado, escondido e encostado lá no canto do museu. Voltou em um momento muito feliz, durante o período da Comissão Nacional da Verdade, responsável por tratar dos crimes cometidos naquela época”, reforça Daiara.

