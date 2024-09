Agatha Desde Sempre: série tem a primeira cena de nudez da Marvel

A série “Agatha Desde Sempre“, que acabou de ser lançada no Disney+, já está dando o que falar. Isso porque a protagonista, interpretada por Kathryn Hahn, surge completamente sem roupas no primeiro episódio, deixando muitos telespectadores surpresos.

Essa é a primeira cena de nudez feminina da história do universo Marvel. Após quebrar o feitiço colocado por Wanda (Elizabeth Olsen), Agatha aparece nua de costas enquanto vai em direção ao seu vizinho, Herb.

Em entrevista a um portal norte-americano, a criadora Jac Schaeffer comentou sobre a sequência e revelou que o roteiro original indicava que a personagem pegaria um roupão antes de sair andando – mas a própria atriz achou desnecessário.

Segundo ela, a exposição reflete sua vulnerabilidade. “Ela veio até mim dizendo: ‘Você acha que Agatha realmente iria atrás de um roupão? Eu acho que ela só iria embora nua’. Ela estava disposta, então fomos até Kevin (Feige, chefe do Marvel Studios) negociar, e a primeira reação dele foi de surpresa, mas no fim das contas a aprovação veio”, comentou.

A diretora notou que “a cena faz todo o sentido”, e não é “exploratória nem sexual”. “É um momento sobre uma bruxa que sabe quais são suas prioridades. Naquele momento, ela precisa de respostas, e não se importa se está nua ou não. Honestamente, a nudez é um ponto de orgulho para nós”, disse.

A cena foi filmada com câmeras estrategicamente posicionadas para esconder partes do corpo de Hahn que não deveriam ser vistos, com a cobertura proporcionada por seu cabelo fazendo o resto.

Os primeiros episódios de “Agatha Desde Sempre” já estão disponíveis no streaming. Os próximos capítulos serão lançados semanalmente, sempre às quartas-feiras, na plataforma digital.

