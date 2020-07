A dramática despedida de Nick Cordero

O nome de Nick Cordero é mais popular entre os fãs de musicais e os que puderam conferi-lo nos palcos americanos. Na Broadway, ele era uma das maiores estrelas dos últimos tempos, tendo aparecido em sucessos de bilheteria como The Waitress, Rock of Ages (que virou filme estrelado por Tom Cruise) e Tiros na Broadway, entre outros. No entanto, foi a dura batalha do ator contra a COVID-19 que milhares de pessoas ao redor do mundo acompanharam de perto, com os posts diários de sua mulher, Amanda Kloots, sobre o estado de saúde do ator. Depois de três meses lutando, Nick Cordero faleceu hoje (6), aos 41 anos, em Nova York, por consequências da doença.

“Deus tem outro anjo no céu agora. Meu querido marido faleceu hoje de manhã”, escreveu Roots. “Ele estava cercado de amor com sua família, cantando e rezando enquanto ele suavemente deixava esse plano”, ela escreveu em sua conta do Instagram.

Nick Cordero era um dos nomes mais populares do teatro americano. Ele virou uma estrela nos Estados Unidos quando estrelou Rock Of Ages, mas ganhou reconhecimento da crítica com a adaptação para os palcos do filme Tiros Sobre a Broadway, de Woody Allen, em 2014. Foi indicado ao Tony como Melhor Ator e emendou o sucesso com outras adaptações de filmes para o teatro, como The Waitress e Desafio no Bronx (o filme dos anos 1990, foi dirigido por Robert DeNiro e escrito pelo ator Chazz Palminteri)

A batalha de Cordero, que foi internado no hospital ainda em março com pneumonia, foi dramática. O teste para COVID-19 foi positivo e o ator logo entrou em coma. Ele sofreu paradas cardíacas, septicemia, passou por diálise e teve a perna direita amputada como consequência de seu grave estado. As últimas semanas foram seus pulmões que preocupavam os médicos e a possibilidade de precisar de transplante era grande. Embora tenha conseguido vencer a COVID, Cordero não conseguiu se recuperar do tratamento. Durante a internação, chegou a perder 30 quilos.

Sua esposa manteve um diário em suas redes sociais sobre a internação, pedindo suporte a amigos e fãs. Com a hashtag #WakeUpNick, ela liderou posts de apoio ao ator, com vídeos de famosos e desconhecidos cantando e dançando como encorajamento para sua recuperação. Artistas como Steven Van Zandt e Zach Braff, amigos da família, lamentaram a morte de Nick Cordero.

“Não acreditem que a COVID apenas mata os idosos e doentes”, escreveu Braff. “Eu sou grato pelo tempo que tivemos”, acrescentou.

Nick Cordero passed at 11:40am today with his mother and wife by his side. I can honesty tell you I have never met a kinder human being. Don’t believe that Covid only claims the elderly and infirm.

Veja o vídeo de uma apresentação de Nick Cordero cantando What A Wonderful World, em Nova York, em 2019.

