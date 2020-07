Morre ex-diretor do Fantástico, José-Itamar de Freitas, por Covid-19

Nesta quarta-feira (1), José-Itamar de Freitas, ex-diretor do programa Fantástico, morreu no Rio de Janeiro aos 85 anos. Desde o dia 21 de maio, Itamar estava internado no Hospital São Lucas após diagnóstico de Covid-19. De acordo com o G1, o falecimento aconteceu por complicações do quadro.

Nascido em Miracema, Rio de Janeiro, o jornalista começou sua carreira na revista Fatos & Fotos, da Bloch Editores. Na época, em 1965, o seu trabalho foi reconhecido pelo Prêmio Esso, principal premiação destinada aos atuante na imprensa brasileira.

A partir de 1977, José-Itamar passou a assumir a direção do Fantástico, na Rede Globo. “Um meio-termo entre o Globo Repórter e os telejornais diários”, era assim que ele definiu o programa em uma entrevista para a emissora. Na época, o conteúdo da revista eletrônica era mais focado em variedades e música, tornando-se a divulgação dos sonhos para artistas que queriam apresentar ao público os seus clipes. Em 1993, ele saiu da direção geral do “Show da Vida” e tornou-se diretor de reportagens da Central Globo de Jornalismo.

Para a jornalista Glória Maria no especial de 30 anos do Fantástico, em 2003, Itamar comentou: “quando você passa 16 anos num programa, tudo te marca. Acabou sendo a minha vida. Um amor enorme, convivência, amizade, tudo. Eu olho o Fantástico como sendo da família”.