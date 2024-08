7 filmes para assistir no Dia dos Pais

Celebrar o Dia dos Pais com um filme sobre paternidade é uma oportunidade de explorar os diversos aspectos dessa relação única.

De dramas tocantes a comédias que aquecem o coração, os filmes sobre paternidade não só entretêm, mas também oferecem reflexões profundas sobre os laços familiares, os desafios e as alegrias de ser pai.

Prepare a pipoca e escolha um dos títulos que selecionamos para tornar este momento ainda mais especial.

Capitão Fantástico

Longe da civilização, um pai cria seus seis filhos nas florestas de Washington com uma rotina nada parecida com a vida urbana.

A morte de sua esposa, porém, o obriga a deixar o isolamento e levar sua família para encarar o mundo – e isso vai balançar sua ideia sobre o que é ser pai. (Disponível em Disney+, Telecine e Amazon Prime)

Procurando Nemo

A história de um pai superprotetor que supera seus medos para resgatar o filho do outro lado do oceano é especial por natureza.

Aliás, quem nunca se emocionou com Procurando Nemo? Essa animação pode trazer aprendizados valiosos sobre paternidade e como lidar com suas inseguranças. (Disponível em Disney+)

O filho eterno

O nascimento do primeiro filho de Roberto e Cláudia é esperado com ansiedade. Quando descobrem que o bebê é portador de Síndrome de Down, porém, o pai passa a ter dificuldades com o amor paterno por seu capacitismo – preconceito contra pessoas com deficiência. (Disponível no Globoplay)

Meu Pai

Meu Pai conta a história de um idoso que luta contra a demência. Anthony, interpretado por Anthony Hopkins – que ganhou a estatueta do Oscar de melhor ator pelo papel –, recusa a ajuda de sua filha e passa a duvidar de seus familiares e da sua realidade ao tentar compreender as mudanças que estão acontecendo. (Disponível na Netflix)

Querido menino

O filho mais velho de um conceituado jornalista e escritor é viciado em metanfetamina. Com a rotina familiar abalada, o pai tenta entender o que está por trás da dependência e como a droga funciona.

O filho, por outro lado, passa por diversos ciclos da experiência de ser um adicto, buscando se recuperar, mas tendo recaídas. (Disponível em Prime Video)

A creche do papai

Depois de Charlie passar os dias cuidando de seu filho enquanto a esposa sustenta a casa, surge a ideia de criar uma creche junto de Phil. Agora, eles precisam lidar com a burocracia e aprender a cuidar de tantas crianças. (Disponível em Amazon Premium)

Treinando o Papai

Um jogador de futebol americano descobre que é pai de uma garota e, então, ele necessita equilibrar sua vida pessoal com a profissional para atender as necessidades da filha enquanto descobre o que é ser pai. (Disponível em Disney+)