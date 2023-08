Dia dos Pais: 44 sugestões para que ainda não decidiu o presente

Ainda dá tempo de garantir o presente de Dia dos Pais, mas é preciso correr! Para quem ainda está em dúvida, listamos a seguir 44 opções para todos os estilos de pai e, é claro, com diferentes faixas de preço.

Tem dicas de chocolates para harmonizar com café e vinho, bebidas para brindar a data, almoço-experiência e até um veículo que dispensa a CNH. Confira abaixo e escolha o mimo que é mais a cara do seu herói!

IDEIAS DE PRESENTES PARA O DIA DOS PAIS

1) Apaixonados por chocolate & whisky: A Chocolat du Jour preparou para o Dia dos Pais a lata de bombons Blue Label que harmoniza o chocolate ao leite com caramelo e whisky. R$ 295

2) Preparado para o inverno! Com gola em padrão de camisaria, o roupão Luxus Hotel New York, da Casa Almeida, possui bolsos frontais e foi desenvolvido com a tecnologia Air Cotton que possui alto poder de absorção. R$ 459,90

3) Tríade para harmonizar com café e vinho: Para o Dia dos Pais, a Lindt indica a linha Excellence de chocolates amargos para presentear. O 70% cacau harmoniza com café espresso duplo e vinho merlot. Já o Laranja combina com macchiato e vinho madeira. Enquanto o Flor de Sal acompanha o espresso ou uma taça de pinot noir. R$ 26,90 cada caixa com 100 gramas

4) Para brindar: Seu pai manda bem nos drinks? Que tal presenteá-lo com a linha Cocktail, da Monin. Com os sabores Açúcar de Cana, Piña Colada Mix, Laranja Spritz Mix e Mojito Mix, os xaropes são indispensáveis nas receitas clássicas e também podem ser utilizados em criações autorais. R$ 32,90 – preço sugerido

5) Para a rotina de skincare do paizão: Para desacelerar a rotina e proporcionar um momento de bem-estar e autocuidado, a sugestão é o Sérum Antioxidante Vitamina C10, da Vult. Sua fórmula conta com Vitamina C e Niacinamida, que previnem o envelhecimento precoce, reduz rugas e uniformiza o tom irregular da pele. R$ 59,99

6) Cheio de estilo: A Hering preparou uma campanha especial de Dia dos Pais estrelada por Chay Suede. Entre as peças da linha, está a camisa básica de manga longa em linho para garantir estilo e conforto. R$ 219,99

7) Para viajar ou para o escritório: Que tal um minirefrigerador para acompanhar as viagens do seu pai ou até incrementar o home office. O MR60, da Black+Decker, além de ser portátil e conectar ao carro, também possui a função aquecer. Na Amazon por R$ 434

8) Para colocar a leitura em dia: Ryan Holiday é um autor best-seller em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde já vendeu mais de 200 mil exemplares dos seus livros. Palestrante, estrategista de relações públicas e pai de dois filhos, Holiday é um dos mais influentes divulgadores do estoicismo — doutrina filosófica baseada na prática — no mundo. Em seu novo livro, O pai estoico [Ed. Intrínseca], o autor norte-americano oferece importantes reflexões sobre questões comuns a todos os pais. Na Livraria Leitura por R$ 64,90

9) Arriba, abajo, al centro, y adentro! Acaba de desembarcar no país a Maestro Dobel Diamante, pela Aurora Fine Brands, a primeira tequila cristalina da história. Sua composição traz uma mistura de tequilas extra-añejo, añejo e reposado, envelhecidas em barris do Leste Europeu e, graças ao seu processo de filtragem – conhecido como diamante – a cor e sabores amargos são removidos. R$ 499

10) Lumus! A Zaff Design, parceira nacional da italiana Zafferano, combina design à tecnologia. A luminária Sister Light, boa opção para o escritório ou mesa de centro do seu pai, possui bateria recarregável que dura de 10 a 15 horas. Além disso, ela é é dimerizável e à prova d’água. R$ 2.199

11) Fim de semana para relaxar: Que tal presentear seu pai com um final de semana de descanso? Em uma construção de 1943, o Hotel Ort, na região da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, conta com áreas comuns envoltas pela natureza da região. Há também dois restaurantes, o Küche, com receitas assinadas pelo chef Kaliu Castro, e a pizzaria ÔPA. Bar Musik, Berg SPA, quadras de tênis e poliesportiva, cinema, aulas de yoga, mountain bike e passeios a cavalo são alguns dos atrativos do hotel. Diárias a partir de R$ 2.080.

12) Para o time dos pais esportistas! Se frescobol é o esporte favorito do seu pai, a sugestão é o duo de raquetes da Gucci, com estojo de couro com bolinhas, por R$ 12.410. Estilo até para jogar!

13) Dê olho nas tendências: A versão minimalista da FENDI Peekaboo ISeeU XCross possui tamanho compacto e silhueta slim. A peça foi idealizada para os itens essenciais do dia a dia masculino, com dois compartimentos para carteira e celular, além de um porta-cartões interno. R$ 23.500

14) Conforto e zelo: O modelo Arizona, da Birkenstock, desenvolvido em camadas de fibras de juta possui formato anatômico que promove melhor equilíbrio, exercita e estimula a circulação das pernas. Também oferece boa postura, melhora a marcha e a coordenação. R$ 890, à venda no www.iguatemi365.com.br ou nas lojas dos shoppings JK Iguatemi, Iguatemi SP e Iguatemi Brasília.

15) Duo para brindar: Na Adega Santiago, o combo de Dia dos Pais conta com dois vinhos especiais, são eles: Crianza, com 14 a 15 meses de carvalho americano, 100% tempranillo, e Edición Limitada, 15 meses de carvalho francês novo, 100% tempranillo. Por R$ 395

16) Almoço-experiência: O Rincon Escondido, espaço que oferece experiências gastronômicas focadas no universo da parrilla e compartilha a cultura ao redor do fogo, preparou para o Dia dos Paisum almoço-experiência com antepasto, entradas, primeiro prato, principal e sobremesa. Além das bebidas. O ingresso custa R$ 420 e na compra de quatro, o papai ganha uma faca personalizada com o nome gravado.

17) Tem pai churrasqueiro aí? Que tal ampliar o kit churrasco do seu pai? A caixa especial da Alho Negro do Sítio conta com pimenta de alho negro (150 g) e chimichurri de alho negro (140 g). R$75 nos empórios da marca e na loja online.

18) Um pijama para chamar de seu! Todo herói merece uma boa noite de sono. Indicado para as noites de temperatura amena, esse pijama masculino possui blusa de manga longa e short com bolso. O conjunto é confeccionado em viscolycra. À venda no pijamaonline.com.br por R$ 298

19) Rotina de beleza em dia! Para incentivar o paizão a cuidar da pele, que tal presenteá-lo com a espuma de limpeza da Quem Disse, Berenice? Ela remove oleosidade e impurezas, preserva a hidratação natural da pele, é oftalmo e dermatologicamente testado. Além de ser um produto vegano e cruelty free. R$ 63,90

20) Cerveja com rolha: Para o Dia dos Pais, o restaurante L´Entrecôte de Paris lança cerveja artesanal de marca própria em edição limitada. A Origine é uma cerveja premium, de guarda, e vem na garrafa com fechamento especial com rolha. R$ 99,90

21) Para o cuidado diário: Indispensável no dia a dia, o protetor solar Aqua Fluid FPS 50, da Adcos, possui textura leve, reduz poros e promete controlar a oleosidade por 12 horas, sem ressecar. Em sua fórmula, o produto possui ácido hialurônico. R$ 189

Continua após a publicidade

22) Para o pai que não dispensa um cafezinho: A caixa Harmonia (245g), da Cacau Brasil, conta com bombons com gradações de chocolates com café, desde o macchiato ao expresso com avelã. Ideal para harmonizar e apreciar a pausa para o cafezinho. R$ 79,90

23) Skincare completa: Uma rotina de três passos para os que gostam de cuidar da pele, mas não abrem mão da praticidade. O kit da Sallve conta com água micelar, antioxidante hidratante FPS 30 e óleo antissinais. R$ 259,70

24) Para desafiar seu pai no videogame: Se seu pai curte jogar videogame ou é daqueles que reserva sempre um tempinho para assistir novas séries, o presente ideal pode ser uma TV. A OLED evo C3, da LG, possui design com extremidades estreitas e acompanha o suporte giratório para posicionar na tela no melhor ângulo de visualização. 55 polegadas por R$ 7.599,05

25) Dois em um: A Kopenhagen apresenta uma collab exclusiva com a Stanley em um kit com copo térmico sem tampa que acompanha a coleção Mil Delícias Special Língua de Gato (300g). R$ 299,90

26) Partiu novas aventuras: Se seu pai ama viajar, uma mala nova é sempre bem-vinda. O modelo da Havaianas possui quatro rodinhas 360º, puxador regulável e estrutura rígida. Por fora, uma maxibolsa de silicone removível guarda os pertences que precisam ficar mais à mão. Com medidas compactas, é adequada para usar como mala de mão. R$ 979,99

27) Pode agendar a próxima maratona: O clássico GEL-KAYANO 30, da ASICS, foi pensado e desenvolvido para proporcionar aterrissagens mais suaves graças à tecnologia PureGEL, uma atualização da tecnologia GEL do modelo anterior, que é 65% mais macia, permitindo uma maior absorção de impacto e transições mais suaves para o corredor. Preço sugerido de R$1.299,99

28) Para mobilidade urbana: Nem bicicleta nem motocicleta, a BEE se encaixa atualmente na categoria de autopropelido. Atualmente, a marca conta com três modelos de elétricas com o mesmo DNA, mas que diferem principalmente em potência e design. Os veículos podem rodar nas ciclovias e não exigem carteira de habilitação, pois estão configurados à velocidade máxima permitida de até 32km/h. Na imagem, modelo Bee U1, a partir de R$ 11.990.

29) Foco em velocidade: Com shape anatômico e minimalista, o Corre Vento 2 é o tênis mais leve que a Olympikus já fez. Com 8mm de drop, é antiderrapante, com alta resistência à abrasão e possui visual translúcido. R$ 499,99

30) Para quem gosta de receber em casa: Portátil, tradicional e eficiente para fazer churrasco. Essa é a proposta da churrasqueira Centaurus, à venda na Leroy Merlin. Com um design compacto, ela pode ser instalada com facilidade em qualquer ambiente aberto. R$ 1.499,90

31) Apaixonados por música: A caixa de som BCX6800, da Britânia, possui bateria com até cinco horas de duração, 650 w de potência, trazendo dois woofers com 6,5 polegadas. Ela também é equipada com o power bass, apresenta Bluetooth V5.0, entrada P10 para microfone e guitarra e Flash Lights – sistemas de luzes coloridas. Acompanha controle remoto e alça que permite fácil transporte. R$ 899,90

32) Funcional para toda a família: A parafusadeira PPF21M, da Philco, possui uma bateria de Lítio de 21V que carrega rapidamente. Ela é 3 em 1: parafusadeira, furadeira e furadeira com impacto, ou seja, permite que sejam realizados diferentes tipos de trabalhos. Possui 21 posições de torque e gatilho com speed control, que possibilita o controle variável da velocidade da operação. Acompanha maleta para organizar os acessórios e guardar o aparelho, além de 1 bit duplo (Philips e fenda). R$ 399,90

33) Para o pai que ama cozinhar: Que tal incrementar a cozinha do seu pai? A sugestão é o azeite Sabiá. Produzido em Santo Antônio do Pinhal (SP) e em Encruzilhada do Sul (RS), pode ser uma excelente pedida. O Sabiá foi eleito pela segunda vez consecutiva um dos dez melhores do mundo pelo concurso espanhol Evooleum. E a safra 2023, composta por cinco rótulos diferentes, já está à venda. R$ 94 (250ml)

34) É hora de presentar! O Aluminium, da Bulgari, possui movimento de manufatura mecânico, corda automática, caixa de alumínio e titânio de 40 mm, bezel em borracha preta com gravação BVLGARI BVLGARI, mostrador preto e pulseira em borracha preta. Resistente à água até 100 metros. R$ 22.000

35) Básico e elegante! O relógio Lacoste.12.12 Move foi idealizado para combinar com looks clássicos e esportivos. Foram incluídos os indicadores de metal em cores combinando com o crocodilo que representa o indicador do algarismo 3, além do detalhe dos três ponteiros, típico de Lacoste. R$ 750

36) Nova roupagem: Em collab com a grife britânica A-COLD-WALL*, a Converse personaliza o Chuck 70 com a parte superior de lona encerada com detalhes translúcidos e em camadas, proporcionando estilo minimalista e um visual que remete à oxidação. R$ 649,90

37) Look completo: O conjunto bicolor de seda, da Handred, é composto por um blazer e uma calça que unem os tons de preto e cinza num patchwork delicado do tecido. Para esse tipo de produção, o processo é artesanal, pois o corte de cada tira é manual, além do encaixe na máquina que requer precisão. A cada nova tira, torna-se necessário a troca da linha para um encaixe perfeito. R$ 4.624

38) Para mesa posta: Na Theodora Home, o set com quatro facas para churrasco pode receber gravação de frase personalizada à sua escolha. De lâmina em aço inox e cabo de madeira, o kit acompanha estojo de madeira. Ideal para cortes de carnes nobres e de médio porte. R$ 829

39) Ativando a concentração: Para ajudar a focar durante o home office ou para curtir uma boa música, o fone de ouvido EAH-AZ60P-S, da Panasonic, oferece cancelamento de ruído. Ótima pedida para pais tecnológicos. R$ 1.999

40) Duo aromático: O kit presente Dia dos Pais Club 6, da Eudora, conta com desodorante colônia e loção hidratante desodorante corporal. Ambos possuem fragrância masculina feita com matérias-primas que carregam notas de menta e o rico complexo amadeirado. Sua embalagem é feita de plástico vegetal. R$ 174,89

41) Joia atemporal: Para marcar o Dia dos Pais, aposte na delicadeza da pulseira Lock, da Tiffany. Disponível em ouro amarelo e branco com meio pavé de diamantes, por R$ 96.000, ou somente em ouro amarelo, por R$ 46.600

42) Sk8er boy: A releitura do Knu Skool, da Vans, lançado pela primeira vez em 1998, ganhou uma sidestripe atualizada em uma versão 3D, assim como a língua e cano acolchoados e um perfil chamativo. R$ 599,99

Minicool43) Para incrementar o home office: A Minicool aposta em um modelo de minigeladeira para agradar o pai que gosta de ter fácil acesso a uma bebida ou um petisco. A minigeladeira de 18 litros apresenta espaço suficiente para armazenar até 26 latas de 350 ml ou 14 garrafas de 600 ml, além de frutas, sanduíches e outros alimentos. Possui porta com fechamento magnético, acabamento externo em vidro e pintura metálica, com duas prateleiras e bandejas removíveis. R$.1399

44) Presente em dobro! O kit Arbo, do Boticário, conta com uma fragrância masculina fresca, natural e cítrica; um body spray com ação desodorante; e um shower gel, que cuida do cabelo e do corpo. Além disso, ganhando esse kit, seu pai terá acesso à plataforma Mais Presente para escolher um presente extra. É só escanear o QR Code do cartão que está dentro do kit e fazer o cadastro. R$ 192,90