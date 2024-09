7 Espaços culturais com boas opções de comida em São Paulo

Sair pela cidade para apreciar a arte e a cultura é uma delícia – e pode ficar ainda melhor se tiver boas opções gastronômicas à disposição no mesmo local. Em São Paulo, há diversos espaços culturais com ótimos cafés e restaurantes para fazer aquela pausa e alimentar não só a mente, mas também o corpo.

Confira 7 espaços culturais com boas opções de gastronomia na cidade:

Museu de Arte Contemporânea – Vista Ibirapuera

No topo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP), projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer na Vila Mariana, fica o restaurante Vista que, como o nome sugere, conta com uma bela vista da cidade.

Sob o comando do chef Pedro Oliveira, o local oferece cozinha brasileira com receitas de todas as regiões do país, como o magret de pato com arroz de cogumelo com tucupi, e drinks autorais do mixologista Jairo Gama.

Vista Ibirapuera

Onde: Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, 8º andar, Vila Mariana

Quando: terça a sábado, das 12h00 às 16h00 e 19h00 às 23h00 | Domingo, das 12h00 às 17h00.

Informações e reservas (11) 2658-3188

Casa Mário de Andrade – Caffé Ristoro

Desde maio, o museu Casa Mário de Andrade, na Barra Funda, divide espaço com o Caffè Ristoro e seu cardápio com focaccias, tortas, salgados, doces e outros clássicos de origem italiana. A cozinha e confeitaria da rotisserie Il Pastaio é responsável pela produção, que segue as receitas trazidas da Itália nos anos 1970 pela família de imigrantes que a fundou.

Caffè Ristoro

Onde: Rua Lopes Chaves, 546, Barra Funda

Quando: terça a domingo, das 10h30 às 18h00.

Informações: no site ou Instagram

Solar Fábio Prado – Capim Santo

No meio da correria da Avenida Brigadeiro Faria Lima está o Solar Fábio Prado – que abriga exposições com obras de arte e fotografias com a história do casarão e da cidade. Lá você encontra o restaurante Capim Santo e seu cardápio combinando ingredientes brasileiros com toque contemporâneo. O espaço lembra um bosque, onde dá para esquecer por alguns instantes o caos da cidade grande e saborear uma refeição ao lar livre.

Capim Santo

Onde: Avenida Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano

Quando: Terça a domingo, das 10h00 às 18h00

Informações: (11) 3032-2277 ou (11) 98189-0082.

Pinacoteca – Fitó

Na Pina Contemporânea, ao lado do prédio da Pinacoteca Luz, na região central, é possível tomar café da manhã, café da tarde ou almoçar indo ao Fitó, que fica no primeiro andar. O restaurante também está presente no prédio principal, com um trailer na parte externa servindo lanches e refrescos, e na Pina Estação, no Complexo Cultural Júlio Prestes, com café, bolos e lanches rápidos. Leia aqui a reportagem sobre o Fitó Pina.

Fitó – Pina Contemporânea

Onde: Avenida Tiradentes, 273, Luz

Quando: Quarta a segunda, das 10h às 18h.

Informações: no Instagram

Japan House São Paulo – Aizomê

A chef Telma Shiraishi, à frente do Aizomê Restaurante, opera um café no térreo da Japan House São Paulo, no começo da Avenida Paulista, inspirado nos cafés japoneses kissaten – clássicas cafeterias japonesas, que começaram a se multiplicar no país oriental no início do século 20. No segundo andar do centro cultural também há uma unidade de seu restaurante, com pratos tradicionais da cultura japonesa.

Aizomê – Japan House São Paulo

Onde: Avenida Paulista, 52, piso térreo (café) e segundo andar (restaurante)

Quando: Terça a sexta, das 10h00 às 18h00 | Sábados, Domingos e feriados, das 10h00 às 19h00

Informações: no site

Museu da Imagem e do Som – Pipo

Além de ver exposições que homenageiam ícones da música e do cinema, o Museu da Imagem e do Som (MIS) tem uma unidade do restaurante Pipo, do chef Felipe Bronze e comandado pela chef Giovanna Perrone. A cozinha privilegia os preparos na brasa e, de terça a sexta-feira no almoço, há a opção de menu executivo. Às terças, a visita ao MIS é gratuita.

Museu de Imagem e Som (MIS)

Onde: Av. Europa, 158, Jardim Europa

Quando: Terça a sexta-feira, das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 23h00; aos sábados das 12h00 às 00h00 e domingo das 12h00 às 17h00.

Informações: no Instagram e neste link

Instituto Tomie Ohtake – Casa Capim Santo

Dentro do Instituto Tomie Ohtake, que abriga exposições e peças de teatro, funciona a Casa Capim Santo, sob comando da chef Morena Leite, como uma “comidaria” no almoço e menu executivo, mesclando as culinárias brasileira e japonesa.

Casa Capim Santo

Onde: Rua Coropé, 88, Pinheiros

Quando: Terça a sexta, das 12h00 às 15h00 | ​Sábados, domingos e feriados, das 12h00 às 16h00

Informações: 11 3034-4673

