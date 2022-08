7 atores que morreram durante as gravações de filmes e séries

O grande público tende a enxergar a indústria cinematográfica com admiração devido ao seu glamour e imponência cultural. Contudo, os bastidores da sétima arte não são belos como frequentemente idealizamos. Além dos escândalos que permeiam o mundo do cinema, graves acidentes fazem parte do cotidiano dos cineastas e astros que vivem neste mundo. Prova disso são ícones como Brandon Lee, Martha Mansfield e Redd Foxx, que morreram durante as gravações de seus projetos. Seja por negligências da equipe de produção ou incidentes imprevisíveis, esses atores tiveram suas brilhantes trajetórias interrompidas de forma trágica.

A seguir, você confere sete atores que faleceram durante as gravações:

Vic Morrow (The Twilight Zone)

Durante as filmagens de No Limite da Realidade, em 1982, Vic Morrow e outras duas crianças — de 6 e 7 anos — precisaram atuar dentro de um helicóptero. Contudo, a aeronave perdeu o controle após ser atingida por fogos de artifício que estavam sendo disparados na região. Consequentemente, Morrow foi decapitado junto aos pequenos astros.

Brandon Lee (O Corvo)

Assim como o pai Bruce Lee — que faleceu após sofrer uma lesão cerebral no set de filmagens do longa The Game of Death — Brandon Lee também morreu por conta de seu trabalho. Durante a gravação da sequência final de O Corvo, o ator seria baleado (de mentira) por um de seus parceiros de cena. Contudo, a munição do revólver não foi substituída por balas de festim e o astro de apenas 28 anos acabou sendo gravemente ferido no abdômen. Ele chegou a ser encaminhado a um hospital, mas faleceu no mesmo dia.

Martha Mansfield (The Warrens of Virginia)

O acidente que provocou a morte de Martha Mansfield — uma das primeiras estrelas do cinema mudo — é um dos mais bizarros da indústria cinematográfica. O motivo? Enquanto filmava uma sequência externa dentro de um automóvel, um pedestre acendeu um cigarro enquanto passava pelo veículo. A má notícia: o fósforo utilizado acabou caindo dentro do carro, incendiando o enorme vestido que a atriz usava. Martha não suportou a gravidade das queimaduras e acabou falecendo.

Na época, a estrela possuía um contrato com a Fox para a produção de três longas, incluindo a adaptação de O Médico e o Monstro, que elevou o seu status em Hollywood. Por isso, muitos apostaram que Mansfield seria a primeira grande musa da sétima arte. Infelizmente, a trajetória da artista terminou abruptamente.

Tyrone Power (Solomon and Sheba)

Enquanto filmava uma luta de esgrima para o filme Solomon and Sheba, o ator Tyrone Power sofreu um ataque cardíaco. A equipe médica chegou a enviá-lo para um hospital da região, mas o astro faleceu no caminho.

Redd Foxx (The Royal Family)

Assim como Tyrone, Redd Foxx também morreu de infarto nos sets de filmagem. Mas neste caso, há uma questão sombria envolvendo o falecimento: durante os anos noventa, o personagem de Foxx ficou famoso por agarrar o peito — simulando um ataque cardíaco — no seriado The Royal Family. E foi justamente durante as gravações deste programa que ele sofreu o infarto.

Roy Kinnear (O Retorno dos Mosqueteiros)

Enquanto filmava O Retorno dos Mosqueteiros, Roy Kinnear caiu de um cavalo e quebrou a pélvis. No dia seguinte, o astro não resistiu aos ferimentos e faleceu por conta de uma parada cardiorrespiratória.

Steve Irwin (Ocean’s Deadliest)

O defensor dos animais Steve Irwin, conhecido como O Caçador de Crocodilos, foi picado e morto por uma arraia enquanto filmava o programa Ocean’s Deadliest — que tinha como propósito apresentar as criaturas mais perigosas do oceano. Segundo apuração realizada pelo Los Angeles Times, Steve e seu cameraman foram atacados por uma arraia de quase três metros numa profundidade em que a água estava na altura do peito. Antes que o cameraman pudesse conseguir ajuda, Irwin faleceu devido às complicações da picada.

