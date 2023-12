5 livros aconchegantes para entrar no clima do Natal

Os livros definitivamente nos levam para mundos fantásticos. E durante a época natalina, não há nada melhor do que mergulhar nessa mágica imaginativa, certo? Pensando nisso, separamos cinco obras literárias icônicas, de Charles Dickens à Agatha Christie, que vão te ajudar a entrar no clima festivo. Dá uma olhada:

“Um Conto de Natal” – Charles Dickens

Esse é aquele clássico que nos deixa com um quentinho no coração. A história do avarento Ebenezer Scrooge, visitado por fantasmas de Natal, é cheia de redenção e nos lembra que até o mais ranzinza dos vilões pode encontrar a alegria do espírito natalino.

“O Expresso Polar” – Chris Van Allsburg

Como não amar a experiência de uma viagem de trem perfeita para a Terra do Natal? “O Expresso Polar” leva crianças em uma jornada mágica e, ao mesmo tempo, nos faz acreditar na maravilha que é o Natal. Ah, e as ilustrações são tão encantadoras que você vai querer enquadrar cada página!

“O Natal de Poirot” – Agatha Christie

Se você é daqueles que não perde um bom mistério, mesmo que estejamos em época natalina, então “O Natal de Poirot” é uma opção imperdível.

Na obra, o icônico detetive belga Hercule Poirot traz suas habilidades de investigação para um cenário festivo, misturando assassinato com bolas de neve e enfeites de árvore. É como um quebra-cabeça embrulhado para presente.

“O Presente do Meu Grande Amor” – Vários Autores

Uma coletânea de contos natalinos escritos por diferentes autores é como abrir uma caixa de bombons – cada história é uma surpresa deliciosa. As páginas oferecem uma variedade de gêneros, da comédia ao romance, passando pela fantasia, tudo com o toque mágico da temporada.

“Deixe a Neve Cair” – John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle

Tem coisa melhor do que uma antologia natalina? Aqui, três contos entrelaçados são ambientados na véspera de Natal, trazendo o amor e a amizade como temáticas centrais. É uma leitura leve e extremamente fofa!