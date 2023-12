Musicais para ver em SP e no RJ

Baseado no filme icônico de 1990, estrelado por Richard Gere e, a então iniciante, Julia Roberts, que se tornou uma das maiores artistas do mundo por conta do sucesso do longa nos cinemas, o musical revive de maneira única este conto de fadas moderno que marcou gerações. No elenco, estrelam Jarbas Homem de Mello, Thais Piza, Andrezza Massei e César Mello.