5 livros curtos para ler antes de 2024 acabar

O ano pode estar chegando ao fim, mas ainda dá tempo de atualizar a lista de leituras de 2024! Seja para quem busca completar a meta literária ou para quem deseja se entreter neste fim de ano, os livros são uma ótima opção para aproveitar as últimas semanas de 2024 com tranquilidade – e boas histórias, claro.

Aqui selecionamos uma lista esperta com 5 leituras curtas e envolventes para adicionar à sua meta literária antes do ano acabar. Acompanhe:

5 livros para ler antes do fim do ano

Dentro do Nosso Silêncio, de Karine Asth

Para quem busca uma leitura profunda, esse livro de Karine Asth, autora brasileira vencedora do Prêmio Jabuti em 2023, irá te levar a mergulhar nas complexidades emocionais e cotidianas dos relacionamentos contemporâneos.

Na obra, acompanhamos a história de Ana e Miguel, um casal que, embora unidos pelo amor, enfrentam um profundo distanciamento emocional no cotidiano após uma quebra de expectativas sobre a decisão de criar uma nova família.

Com uma escrita sensível e reflexiva, Karine explora, com muita sensibilidade, as nuances do silêncio entre duas pessoas. Nele, a autora imprime como o comportamento silencioso pode ser tanto um refúgio quanto uma barreira nas relações, dificultando a comunicação e criando abismos afetivos.

Tudo É Rio, de Carla Madeira

Seguindo no tema do romance, Carla Madeira explora em Tudo é Rio os limites extremos que o amor pode provocar em nossas vidas.

Na trama, centrada em Lucy, Venâncio e Dalva — personagens complexos marcados por histórias intensas de amor —, a autora conduz, de forma realista e com um toque poético, as emoções desencadeadas pela dor do abandono, pela paixão e pelo desejo de maneira potente e, por vezes, agressiva.

Com uma escrita poética, mas nada densa, Madeira leva o leitor a refletir sobre o poder avassalador da paixão e o desafio de reconstruir afetos diante das cicatrizes do passado. A história transita entre amor e raiva, perdão e vingança, mostrando como a vida, assim como um rio, segue seu curso, ora serena, ora turbulenta.

Eu Receberia As Piores Notícias de Seus Lindos Lábios, de Marçal Aquino

Nessa narrativa arrebatadora de Marçal Aquino, acompanhamos uma história que mistura paixão, violência e redenção, tudo isso em um cenário típico da Amazônia brasileira.

Trata-se do envolvente romance entre Cauby e Lavínia, um casal que se encontra em meio a um relacionamento atravessado por preconceitos, dilemas morais e reflexões sobre os conflitos sociais enfrentados por profissionais do sexo.

Com maestria, o autor narra e transporta o leitor para um cenário de beleza sufocante e tensão constante, explorando os limites acerca de inúmeros debates sociais.

A Vida é Um Presente, de Rita Bastista

Agora, se você está em busca de uma leitura inspiradora para fechar o ano com reflexões positivas, A Vida é um Presente, de Rita Batista, é uma escolha perfeita para isso.

Neste livro, a jornalista e apresentadora do Saia Justa compartilha experiências reais e lições valiosas sobre superação, gratidão e a celebração dos pequenos momentos da vida.

Com uma escrita leve e acolhedora, ela nos convida a enxergar cada dia como uma oportunidade única de recomeçar. É o tipo de leitura que aquece o coração e nos faz pensar sobre o que realmente importa, ajudando a entrar no ano novo com um propósito real de conquistar novas metas e autoconhecimento.

O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório

Encerrar o ano com uma leitura que provoca reflexões profundas é sempre uma boa escolha para encerrar e iniciar um novo ciclo. Em O Avesso da Pele, do escritor vencedor do Prêmio Jabuti de 2021 Jeferson Tenório, alguns temas, como desigualdade social, racismo e violência são abordados de forma sensível pelo autor.

Na obra, acompanhamos a história de Pedro, um jovem que revisita as memórias do pai, Henrique, um professor negro de escola pública. Através de uma narrativa envolvente e profundamente sensível, Tenório aborda questões de racismo estrutural sem deixar de lado a força das conexões humanas e da memória afetiva. É uma leitura que desafia o leitor a enxergar a realidade brasileira sob outra perspectiva, com mais empatia e consciência.

Lista de livros pronta, partiu férias!

