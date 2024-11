3 doramas imperdíveis para maratonar já!

Os doramas estão conquistando o coração do público ocidental. Criados no leste asiático, principalmente na Coreia do Sul e no Japão, eles têm aumento a popularidade no Brasil. Por isso, é cada vez mais fácil encontrá-los nos catálogos de streaming. Se você ainda não se rendeu, confira três produções imperdíveis para começar hoje mesmo.

Sorriso Real

Um herdeiro envolvido em disputas familiares se vê em conflito com uma funcionária cujo grande sorriso, algo que ele despreza, começa a mudar sua visão sobre o mundo e sobre si mesmo.

Onde assistir: Netflix

Tudo Bem Não Ser Normal

Uma renomada escritora de livros infantis e com transtorno de personalidade antissocial cruza o caminho de um cuidador psiquiátrico que nunca teve tempo para o amor. Juntos, eles embarcam em uma jornada de cura emocional que promete transformar suas vidas.

Onde assistir: Netflix

Beleza Verdadeira

Uma adolescente insegura descobre o poder da maquiagem e transforma completamente sua aparência. Enquanto encanta os colegas e esconde seu passado marcado pelo bullying, ela percebe que manter as aparências pode ser mais difícil do que imaginava.

Onde assistir: Netflix

