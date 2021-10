10 séries para maratonar no feriadão

8 out 2021, 17h34

Por Sarah Catherine Seles (colaboradora) 8 out 2021, 17h34

A combinação de feriado prolongado e previsão de friozinho com chuva em boa parte do Brasil pede uma noite de maratona debaixo das cobertas. Mas, se você não tem ideia de qual série assistir, não se preocupe! Nós separamos 10 opções de diferentes plataformas de streaming para assistir no feriadão.

A lista conta com produções de comédia, suspense, drama, romance, vingança e investigações. Confira os trailers e resumos de cada série para simplificar sua escolha:

Maid

Alex, a protagonista dessa minissérie da Netflix, enfrenta diversos abusos e precisa trabalhar como empregada doméstica para sustentar sua filha de 2 anos. A narrativa, aclamada pela crítica, conta uma história envolvente que aborda pobreza, alcoolismo, violência doméstica e maternidade.

El juego de las llaves

Sedução, troca de casais e muitas cenas de sexo fazem parte dessa série da Amazon Prime Video. Oito amigos em casamentos monótonos, até que eles decidem participar de um intrigante jogo de para apimentar a relação, o jogo das chaves. Assim, o grupo embarca em uma viagem que os obriga a olhar para seu relacionamento, sua própria sexualidade e as consequências de suas ações.

Big Sky

O trailer avisa: “Os lugares mais belos, escondem os segredos mais obscuros”. Assim que você mergulha na trama, percebe que nem tudo é o que parece e se pergunta quantos segredos há em uma cidadezinha do interior. A série de suspense e investigação, que envolve tráfico sexual, está disponível no Star+.

Casamento às cegas Brasil

Você acredita que o amor é cego? Conseguiria assumir um noivado com alguém que nunca viu na vida? Os participantes desse reality da Netflix vivem essa experiência ao mergulharem de corpo e alma na busca por um parceiro de vida. Apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, a produção apresenta a história de homens e mulheres que estão em busca de um amor às cegas.

Only Murders in the building

Estrelada por Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, essa comédia envolvente e repleta de mistérios do Star+ se passa em Nova York. A série acompanha três aficionados por crimes reais que se veem envolvidos na investigação de um assassinato no prédio em que vivem. Com um roteiro inteligente, as aventuras dos personagens nos cativam a cada cena.

Continua após a publicidade

Insecure

Essa série animada da HBO Max, acompanha as aventuras de duas melhores amigas em experiências engraçadas, desconfortáveis e desafiadoras. As duas jovens negras encontram na amizade a força necessária para sobreviver ao dia a dia no trabalho, relacionamentos afetivos, festas e o racismo impregnado na sociedade.

Segunda Chamada

Essa produção brasileira da Globoplay conta a história do curso noturno de jovens e adultos da Escola Estadual Carolina Maria de Jesus. A série aborda a realidade da periferia de São Paulo, a pobreza, o crime, racismo, machismo, transfobia e diversas outras temáticas. Guiados pelo diretor e os professores, os alunos vivem na pele o poder de transformação social através da educação.

9-1-1

A série acompanha a vida dos policiais, bombeiros e paramédicos em Los Angeles, Califórnia, os primeiros a prestar socorro em qualquer tragédia. Repleta de emoção em todos os episódios, a produção do Star+ prende o espectador do começo ao fim com histórias surpreendentes e, às vezes, inacreditáveis. E os personagens vivem aventuras tanto na vida pessoal quanto profissional.

A vingança das Juanas

Cinco mulheres com o mesmo nome e a mesma marca de nascença, coincidência ou segredos no passado? Intrigadas com a descoberta, elas decidem investigar qual é a verdadeira história e se deparam com uma rede de mentiras, corrupção e escândalos que levam a um poderoso político. A série enigmática é original Netflix.

Round 6

Centenas de pessoas passando por graves dificuldades financeiras aceitam um estranho convite para um jogo milionário. A grande recompensa, porém, tem um preço altíssimo e mortal. A série, que já ocupa o lugar de uma das mais vistas na Netflix, transforma jogos infantis coreanos em uma competição fatal.