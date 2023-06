10 momentos de Samantha Jones que fazem falta em “And Just Like That…”

Samantha Jones, eternizada por Kim Cattrall, em Sex and the City foi uma das personagens mais importantes do movimento feminino na TV, isso é inquestionável. A série, que começou no final dos 1990, mostrava uma nova geração de mulheres, independentes e com foco em si mesmas. Carrie Bradshaw, Samantha, Charlotte e Miranda juntas sintetizavam empoderamento, mas quem realmente navegava contra a corrente era Samantha.

Muitas mulheres que estão na casa dos seus 30 e poucos anos podem se relacionar com os dilemas de Sex and the City. Samantha ensinou cada espectadora da série a se valorizar, não julgar as amigas e não priorizar homens (ou qualquer relacionamento tóxico, ainda que seja com seu vibrador). Após 6 temporadas e 2 filmes, Sex and the City chegou ao que achávamos que seria o fim em 2010. Para a surpresa e felicidade de todos, não foi.

Em 2021, a HBO Max trouxe o revival And Just Like That… e esse retorno deixou a desejar, Samantha Jones está presente apenas em mensagens de texto. Eis que temos uma luz no fim do túnel e foi confirmado pela Variety que Kim Cattrall fará uma pequena participação na 2ª temporada, que estreia agora em 22 de junho. Para celebrar essa expectativa, temos aqui 10 momentos que nos fazem sentir falta de Samantha Jones em And Just Like That…:

Amor próprio é tudo!

Um dia bem aproveitado sozinha

“Estou me masturbando. Eu disse que faria isso o dia todo”

Amigas não julgam

Amigas realmente não julgam

Nadando contra a corrente

Ame a si mesma e os próximos

Saia de casa sem se preocupar com o que os outros pensam

Perfeita ilusão

Contra a sociedade patriarcal

Toda grande mulher quer ser amada