Taste of Tomorrowland: Gastronomia e música para despertar sentidos

Já pensou em unir alta gastronomia com música eletrônica? Na Tomorrowland, maior festival do gênero, você é convidado a explorar todos os sentidos – e o paladar, claro, não fica de fora. O festival, que traz o tema Reflection of Love, já é conhecido pela audição (reunindo os melhores DJs do mundo) e pelo visual com seus palcos espetaculares, mas, agora, promete ir além: para a próxima edição, você também pode contar com uma experiência gastronômica que te convida a mergulhar no melhor da culinária mundial. Pensando na pluralidade – são pessoas de 98 países confirmadas nesta edição – chefs convidados preparam menus autorais que celebram estas diferentes culturas e provocam os sentidos para além da música e do visual.

Em evento realizado no Preto Cozinha, em São Paulo, nesta segunda-feira (11), o festival anunciou um menu especial concebido por cinco chefs consagrados. No Mesa Garden, espaço gastronômico que funcionará em todos os dias, o público poderá provar a rica culinária do Brasil, Itália, Espanha e Mediterrâneo.

Diversidade culinária no Mesa Garden

Consagrado nas edições da Bélgica, o Mesa Garden é um espaço aberto ao público onde chefs apresentam receitas exclusivamente criadas para o festival. O line-up gastronômico do Mesa Garden será composto pelos chefs Rodrigo Freire, do Preto Cozinha, que traz a essência do nordeste brasileiro em pratos contemporâneos, Giovanna Grossi, do restaurante Animus, participante do programa Iron Chef Brasil e revelação do ano pela revista Veja em 2022, Fred Caffarena, especializado na culinária oriental e dono do primeiro restaurante especializado em Homus do país ( Make Hommus. Not War), Paco Salas, representante da gastronomia espanhola no comando da Casa Paco, e o chef belga Bart de Pooter, fornecedor das famosas batatas fritas que vêm de um ecossistema próprio de 12 hectares, e que lhe rendeu neste ano uma estrela Michelin Verde.

Quer ir além? A experiência ainda conta com harmonizações por contraste com cerveja e vinho que prometem surpreender, bem longe do que você está acostumado.

BRASA: Um espaço para amantes do churrasco

O Brasa, outro restaurante próprio do Tomorrowland, abre as vendas adicionais para uma experiência dedicada ao autêntico churrasco brasileiro e comidas grelhadas. Comandado pelos chefs especializados em carnes Fernando Rodrigues do Churrasco 366, e Guilherme Moraes do restaurante local de Itu, CIA Steak House, o ambiente open air será tomado pelos magníficos smash burgers, cortes de churrasco, música ao vivo e drinks especiais. O valor do pacote gastronômico está disponível por R$ 288,00. Mais informações estão disponíveis na aba Vendas Adicionais, opção Experiências Gastronômicas, no site oficial do evento.

Mas e no DreamVille?

Quem vai acampar no evento terá acesso a opções exclusivas, incluindo pratos veganos, frutas, açaí, massa caseiro, noodles, sanduíches, gelato e pastel. Em um modelo estudado para levar comodidade e qualidade ao camping do festival, a cultura de padaria brasileira se une ao modelo de catering! No DreamVille, a experiência de Café da Manhã estará disponível durante os dias de festival, e os habitantes do Tomorrowland Brasil poderão se deliciar com pães fresquinhos, cafés e outros complementos.

O valor para a experiência de Café da Manhã no DreamVille está disponível por R$ 65,25 e mais informações também estão disponíveis no site.

Sobre o Tomorrowland

O Tomorrowland volta ao Brasil em 2023. Depois de duas edições incríveis em 2015 e 2016, o festival de dance music volta ao Espaço Maeda, em Itu, de 12 a 14 de outubro de 2023.